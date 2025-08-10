В России выдумали новую ловушку для владельцев жилья в оккупации: можно ли украинцам спасти свои дома

На временно оккупированных территориях нашей страны российские захватчики продолжают активно "изымать" жилье украинцев. Большинство бежавших от войны людей сегодня вынуждены платить немалые деньги за аренду. И чтобы снизить финансовую нагрузку, которая растет день ото дня, надеются продать недвижимость в оккупации. Тем временем в России приняли новый закон, который на самом деле дает оккупационной власти еще больше возможностей для отжима.

Какова ситуация сейчас на ВОТ – читайте в материале OBOZ.UA.

Что придумал агрессор

Недавно Путин подписал закон о признании украинских документов на недвижимость, которая находится на оккупированной части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Но есть важный нюанс.

Речь именно о документах о праве собственности, выданных украинскими органами власти, местного самоуправления или нотариусами до начала оккупации. А вот те, которые после 2022 года, то есть после оккупации части регионов российскими захватчиками, будут с октября 2025 года считаться "недействительными".

Принятый страной-агрессором закон, конечно же, ничтожен с точки зрения международного права, но одно дело де-юре, а совсем другое – де-факто. И реалии, к сожалению, таковы, что Россия творит что хочет на оккупированных территориях.

В свою очередь, украинцы, владеющие там недвижимостью, стоят перед трудным выбором: или ждать лучших времен, то есть деоккупации, или же попытаться продать свой дом или квартиру – чтобы купить жилье на свободной от оккупантов территории Украины. Со вторым вариантом все очень непросто.

Подводные камни

Российские пропагандисты и коллаборанты встретили с овациями подписание Путиным этого закона. В частности, бывший депутат одесского горсовета Игорь Димитриев, которому заочно сообщили о подозрении в госизмене, назвал его "прорывом". Правда, признал, что на оккупированных территориях Украины российские захватчики вовсю занимаются "отжимом".

"Это, без иронии, просто прорыв! Потому что фактически социально-экономическая жизнь на территориях свелась к переделу собственности. У новых чиновников масса возможностей отказать по формальным причинам в регистрации недвижимости, признать ее бесхозной и "отжать". Теперь же благодаря закону мы знаем, что кого-то в России эта проблема – несчастных людей, которые переживают войну и ограничены в правах – интересует, кого-то очень порядочного", – написал предатель.

То есть попытался представить этот закон как огромное достижение, а Путина – чуть ли не "спасителем обездоленных". Но реальность совершенно иная.

Этот "документ" никоим образом не поможет собственникам жилья. И вот почему.

Первое и самое главное: в новом российском законе есть лазейка, которая обнуляет "благие намерения". Для проверки выданных Украиной до 2022 года документов предусмотрено создание специальных региональных комиссий (они будут действовать до 1 января 2028 года). То есть все будет на усмотрение оккупационных властей – признавать документы на право собственности или нет. И результат предсказуем.

Второе: ФСБ резко ограничила число украинцев, которых пускают через Россию на оккупированную территорию. Сначала нужно пройти фильтрацию в московском аэропорту "Шереметьево" – проверку гаджетов и тщательный допрос.

Подозрительно чистая история браузера, пустые галереи, отсутствие или недавно созданные аккаунты в социальных сетях, ну и, конечно же, посещение проукраинских сайтов или пабликов – все это автоматически означает отказ во въезде. Причем сразу на срок в 20, а то и 50 лет. Фактически навсегда – учитывая возраст тех, кто пытается на время вернуться домой, чтобы решить вопрос с недвижимостью.

По словам собеседника OBOZ.UA, бывшего жителя Мелитополя, его родственница призналась ФСБшникам, что едет продать квартиру. "Такая причина, как потом выяснилось, на 99% также означает отказ. В общем, мою тетку не пустили", – поделился он.

Третье: любые операции с недвижимостью на оккупированной территории возможны только при наличии российского паспорта. В марте 2025 года Путин подписал указ, запрещающий гражданам Украины и других "недружественных" стран регистрировать недвижимость на оккупированных территориях без специального разрешения. Несмотря на недавнее заявление о "послаблении", этого не произошло. То есть все заявления российских властей – очередная игра на публику.

И важно знать: если за получение паспорта РФ жителям оккупированной части Украины ничего не грозит, то за продажу жилья по российскому законодательству светит вплоть до уголовной ответственности. Если собственник продает квартиру, то он должен заплатить налог, а это уже подпадает под финансирование страны-агрессора.

Таким образом, преступный российский режим, с одной стороны, заявляет, что "облегчает жизнь" жителям оккупированных территорий, но на самом деле действует с точностью до наоборот. А принятый недавно закон – просто очередное издевательство.