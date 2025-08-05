В Раде хотят расширить программу єОселя: стало ли доступнее жилье по этой программе

Программа доступного кредитования жилья для украинцев єОселя расширяется. Это и возможность использовать сертификат єВідновлення как первый взнос, снижение этого взноса для молодежи и ослабление ограничений для ВПЛ, которые уже дали первые результаты. За последний год количество выданных кредитов выросло почти втрое. Однако даже этих шагов пока недостаточно, так как они не позволяют программе масштабно решать жилищную проблему в Украине.

Видео дня

Чтобы жилье стало доступным для большинства граждан, нужна реформа, частью которой будет увеличение количества государственных ипотечных программ. Ее старт уже заложен в новом законопроекте, который готовят ко второму чтению. Об этом говорит глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Какова ситуация сейчас и какие изменения уже ввели

По состоянию на 1 августа 2025 года жилье с помощью программы єОселя приобрели 18 712 семей, а общая сумма выданных кредитов составила более 31 млрд грн. А по состоянию на 1 августа 2024 года было выдано 6824 льготных кредита на сумму более 12 млрд грн.

"То есть, за год количество выданных по программе єОселя кредитов выросло почти втрое. Конечно, это не потому, что украинцы стали более платежеспособными, а потому, что возможности программы, запущенной почти три года назад, постоянно расширяют. Однако этих изменений недостаточно, чтобы она эффективно решала жилищный вопрос украинцев, которые имеют возможности покупать жилье", – объяснила Шуляк.

Стандартный первый взнос для єОсели составляет не менее 20% от стоимости жилья. Однако осенью 2024 года правительство снизило его до 10% для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно. Кроме этого, в качестве первого взноса гражданам разрешили использовать жилищный сертификат єВідновлення. Важно и то, что осенью 2024 года ВПЛ разрешили покупать жилье, с момента сдачи в эксплуатацию которого прошло до 10 лет, а не до трех, как это было раньше.

"Впрочем, возможности для переселенцев покупать жилье по программе єОселя в домах, сданных в эксплуатацию до 10 лет, недостаточно. Для них следует уменьшить размер первого взноса – с 20% до минимум до 15%. А кредитную ставку с 7% до 3%", – подчеркнула нардеп.

По ее словам, в текущем году компания "Укрфинжилье", которая реализует программу єОселя, планирует выдать с привлечением банковского сектора 10 тысяч кредитов. Сейчас в госбюджете на 2025 год заложена возможность докапитализации компании на 30 млрд грн в форме облигаций внутренних государственных займов.

Как программу хотят сделать более доступной

Условия программы будут становиться более доступными, если государственных ипотечных программ станет больше, поскольку сейчас она одна. Шуляк объяснила, что увеличение финансово-кредитных механизмов, с помощью которых украинцы смогут покупать жилье, предусмотрено в новом жилищном законодательстве.

Его цель – ввести ряд механизмов, которые помогут украинцам, нуждающимся в улучшении своих жилищных условий, решить этот вопрос.

"Первый шаг уже сделан – недавно парламент принял в первом чтении законопроект №12377, что дает старт жилищной реформе. Наша задача – эффективно доработать его ко второму чтению с учетом всех объективных замечаний. Более того, уже сформирована рабочая группа, которая будет над этим работать и этот процесс уже стартовал", – сообщила Елена Шуляк.

Пересмотр условий єОселі ранее анонсировали в Раде

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине планируют пересмотреть условия программы єОселя и расширить ее доступность для жителей прифронтовых регионов. Также рассматривается возможность увеличения финансирования за счет внутренних ресурсов и международной помощи.

По словам нардепа, наибольшая доля ипотечных договоров приходится на столичный регион. Это не значит, что Киев не имеет права на доступное жилье. Речь идет о том, что другие регионы, которые сильно пострадали от войны, имеют это право не меньше.

"Программа работает – и это факт. Но она работает только для части страны. Люди из прифронтовых регионов фактически исключены из ипотечного процесса. Это надо менять!", – подчеркнул Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, учителям, ученым и медработникам, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях, в Украине наравне с военнослужащими предлагают приобрести собственное жилье на льготных условиях. Однако участие в госпрограмме потребует терпения, доказательств платежеспособности и знания важных нюансов.

Мы подготовили пошаговую инструкцию для желающих оформить "льготную єОселю".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!