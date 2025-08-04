В Украине планируют пересмотреть условия еОсели: Гетманцев рассказал, какие изменения ожидать

В Украине планируют пересмотреть условия программы єОселя и расширить ее доступность для жителей прифронтовых регионов. Также рассматривается возможность увеличения финансирования за счет внутренних ресурсов и международной помощи.

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Об этом сообщил народный депутат из "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По данным на август 2025 года, программой воспользовались почти 18,7 тысячи граждан, а сумма выданных кредитов превысила 31,1 миллиарда гривен.

Однако за высокими цифрами скрывается значительное региональное неравенство, которое, по словам Гетманцева , требует немедленного устранения. "Программа работает – и это факт. Но она работает только для части страны. Люди из прифронтовых регионов фактически исключены из ипотечного процесса. Это надо менять!", – подчеркнул он.

Наибольшая доля ипотечных договоров приходится на столичный регион. Только за семь месяцев 2025 года в Киеве и Киевской области заключено почти 2,2 тысячи сделок, что составляет 57% всех кредитов за этот период. А с момента старта программы эти два региона сгенерировали 49,3% всех ипотек.

"Это не о том, что Киев не имеет права на доступное жилье. Это о том, что другие регионы, которые сильно пострадали от войны, имеют его право не меньше. Но зато – абсолютная диспропорция", – подчеркивает нардеп.

В то время как в центральных и западных областях программа работает относительно стабильно, на юге и востоке Украины взять ипотеку практически невозможно. По словам Гетманцева, статистика шокирует:

Николаевская область – только 4 кредита в 2025 году;

Запорожская область – 7 кредитов;

Сумская область – 18 кредитов;

Харьковская область – 19 кредитов.

В Херсонской, Донецкой и Луганской областях программа вообще не функционирует из-за боевых действий. Для сравнения, только в Закарпатской области выдано 50 кредитов в этом году, а в спокойных Ровенской или Волынской областях в 1,7 раза больше, чем во всех прифронтовых регионах вместе взятых.

"Ирония в том, что именно эти регионы – с наибольшими разрушениями, с острой потребностью в новом жилье – не имеют доступа к инструменту, который и создан для обеспечения жильем", – подчеркивает Гетманцев. Нардеп убежден, что программу надо не просто сохранять, а масштабировать и обновлять, и не только технически, но и с учетом региональных реалий.

"Нужно в корне изменить механизмы, чтобы єОселя работала не только для столицы. Она должна быть действительно национальной программой – доступной для каждого, независимо от того, в каком регионе человек живет", – заявил он. Гетманцев предлагает две группы источников для увеличения финансирования программы:

внутренние ресурсы:

выпуск облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ);

эмиссия ипотечных облигаций;

сокращение финансирования неэффективных госпрограмм.

международная поддержка:

льготные кредиты от партнеров;

гранты на жилье для пострадавших регионов;

государственные гарантии для банков и застройщиков в зонах риска.

"Спрос на єОселю в 10 раз превышает текущие возможности программы. И это лучшее доказательство ее востребованности. Но без масштабирования государство теряет шанс восстановить жилую инфраструктуру на востоке и юге страны", – отмечает Гетманцев.

Ожидается, что часть этих проблем должен решить обновленный среднесрочный план компании "Укрфинжитло", которая выполняет роль оператора программы, а также недавно утвержденная Стратегия развития ипотечного кредитования НБУ.

Впрочем, как отмечает Гетманцев, все хорошие планы должны обязательно превратиться в реальные инструменты доступа к жилью. Иначе программа превратится в привилегию для столицы вместо общегосударственной поддержки.

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