В ЕС планируют прекратить защиту беженцев из Украины: начнутся ли депортации

Европейский Союз (ЕС) готовится завершить программу временной защиты, по которой украинцам с 2022 года предоставлялось право проживать, работать и получать социальную помощь. Между тем европейские государства заинтересованы в том, чтобы удержать трудоустроенных, а следовательно интегрированных в экономику украинских беженцев.

Видео дня

Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Он отметил, что в ЕС уже обсуждают, как сам процесс завершения программы временной защиты, так и условия для тех, кто останутся, а также механизмы возвращения остальных в Украину.

Последствия для ЕС

Воскобойник считает, что Евросоюз не почувствует проблем с завершением программы, поскольку его страны-члены действуют в рамках четкой бюрократической процедуры. "Рано или поздно война закончится, и украинцев будут переводить на другие юридические основания пребывания 0 работа, учеба или семейные обстоятельства", 1 пояснил эксперт.

Впрочем, Польша планирует завершить действие временной защиты для украинцев даже почти на год раньше, чем остальные ЕС 2 в марте 2026-го. По данным Евростата, по состоянию на начало сентября эта страна приняла почти 1 млн беженцев 3 новые правила заставят их определяться: получать вид на жительство или возвращаться на Родину.

Когда украинцы хлынут домой

До завершения войны массового возвращения украинцев ожидать эксперт не советует. Он напомнил, о прогнозе Национального банка Украины, согласно которому в следующем году страну могут покинуть еще около 200 тысяч человек.

Главным вызовом для государства Воскобойник называет жилье: "Мы с 2014 по 2022 годы не смогли обеспечить жильем 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Сможем ли мы обеспечить тех, кто будет возвращаться из-за границы?"

В то же время давление со стороны европейских правительств подталкивает беженцев возвращаться: им сокращают социальные выплаты и пособия по безработице. В частности, в Германии планируют снижать, а затем и полностью прекращать выплаты тем, кто отказывается от предложенной работы.

Дойдет ли до депортации

Вместе с тем, страны ЕС заинтересованы, чтобы украинцы оставались. Поэтому Василий Воскобойник уверен, что украинцев никто не будет депортировать.

"В Европе нет государства без демографического кризиса и дефицита рабочей силы. Поэтому украинцев никто не будет депортировать. Наоборот 4 им уже созданы условия для работы и интеграции", 5 подытожил эксперт.

В то же время Украина также сталкивается с вызовом: не проиграть конкуренцию за собственных граждан после войны. Сейчас будущее государства зависит именно от привлекательности страны для жизни и работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце Совет Европейского Союза согласовал общие границы для обеспечения устойчивого возвращения украинских беженцев домой и их дальнейшей реинтеграции. Это свидетельствует о том, что Европа постепенно готовится к отмене статуса временной защиты для украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!