Украли выплаты у сотен семей погибших украинских военных: подозреваемым грозит 20 лет тюрьмы

Мошенники выманивали у родственников погибших военнослужащих деньги, которые им выплачивало государство. Выдавая себя за работников банков, они могли обмануть около 500 семей павших защитников.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП). Если злоумышленников признают виновными по всем обвинениям, строжайшее наказание, которое им будет грозить – до 20 лет лишения свободы. Пока им объявлено о подозрении в:

мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 5 ст. 190 УК Украины);

легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Расследование показало, что злоумышленники получали персональные данные граждан и звонили по телефону, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Убеждая потерпевших в изломе их аккаунтов в онлайн-банкинге, они предлагали им временно перевести средства на "безопасные счета" и получали полный доступ к их онлайн-банкингу. Полученные таким образом деньги наливались с помощью посторонних лиц (так называемых "дропов").

Скрывать свою деятельность подозреваемым удавалось благодаря использованию SIP-телефонии – способ подмены номера и имитации звонков с официальных банковских линий. Таким образом, пострадавших вводили в заблуждение, что им звонят по телефону из службы безопасности банка.

Одной из жертв этой схемы стала 58-летняя жительница Одесщины, которая получила 3 млн грн государственной компенсации за погибшего сына-военнослужащего. Мошенники убедили ее, что средства в опасности и заставили перевести их на подконтрольные им счета", - отметили в ОГП.

Подозреваемые были задержаны на территории Полтавской области, им заключены под стражу. В настоящее время продолжается следствие с целью установить остальных участников сделки, а также всех потерпевших и объем нанесенного им ущерба. Предварительно фигуранты успели провернуть около 500 эпизодов мошенничества по всей стране.

Также OBOZ.UA сообщал о схеме обмана через OLX, когда потерпевшим присылают поддельные ссылки для похищения денег. Так, введя данные своей карты на фальшивом сайте, 60-летняя женщина из Черноморска потеряла 69 000 гривен.

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