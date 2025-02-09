Хотела продать кофту, а потеряла все сбережения: аферисты придумали новую схему обмана украинцев

В Украине, 60-летняя женщина из Черноморска хотела продать кофту за 500 гривен, но стала жертвой мошенников и потеряла 69 000 гривен, введя данные своей карты на фальшивом сайте. Украинцев продолжают обманывать через OLX, используя поддельные ссылки для угона денег, поэтому никогда не следует вводить банковские реквизиты на неизвестных сайтах.

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Об этом сообщили в одном из местных СМИ Одесской области. Женщина разместила объявление на OLX, и вскоре ей написал неизвестный мужчина, представившийся покупателем.

Он сразу согласился приобрести товар и заявил, что уже "отправил деньги". Чтобы их получить, он направил ей ссылку, по которой якобы нужно было подтвердить платеж. Женщина перешла по этой ссылке и ввела все данные своей банковской карты – номер, CVV-код и срок действия. В считанные секунды мошенники сняли все деньги с ее счета, оставив ее без копейки.

Полиция уже занимается этим делом, но шансы вернуть украденные средства минимальны. Такие схемы действуют очень быстро: злоумышленники сразу переводят деньги на другие счета или снимают их в банкоматах, что делает отслеживание почти невозможным.

Как работает схема мошенничества

Метод, с помощью которого мошенники выманивают деньги у продавцов на OLX, хорошо известен, но продолжает приносить им легкую прибыль. Первый шаг – найти жертву среди пользователей, выставивших объявления о продаже товаров. Чаще мошенники выбирают малоопытных продавцов, не знающих правил безопасности на онлайн-платформах.

Как только человек размещает объявление, с ним связывается покупатель. Он действует быстро и уверенно, соглашаясь на покупку без лишних вопросов и торга. Это должно вызывать подозрение, но многие люди, особенно пожилые, воспринимают такое поведение как удачу.

Далее мошенник посылает ссылку, которая выглядит как официальный сайт OLX или банка. В сообщении может быть написано, что это новый "защищенный способ оплаты", гарантирующий безопасность сделки. На самом же деле это фишинговый сайт, созданный для угона банковских данных. Если продавец вводит реквизиты карты, система мгновенно передает их мошенникам, которые списывают все средства со счета.

Как распознать мошенников

Понять, что перед вами аферист можно по нескольким тревожным сигналам. Прежде всего следует обратить внимание на поведение покупателя. Если он слишком быстро соглашается на сделку, не уточняет детали товара, не интересуется реальными фото и характеристиками, это должно вызвать подозрение.

Еще одним явным знаком мошенничества является отправка посторонних ссылок для "получения оплаты". OLX не требует ввода данных карты, поэтому если кто-то убеждает вас перейти по ссылке и ввести реквизиты - перед вами мошенник.

Также следует насторожиться, если покупатель действует упорно и пытается заставить вас принять решение немедленно. Он может писать фразы типа: "Деньги уже отправлены, просто подтвердите получение", "Это новая система безопасности OLX, так работают все сделки", "Я уже покупал так раньше, все безопасно". Такие методы психологического давления заставляют продавца торопиться, не проверяя информацию.

Как защититься от мошенников

никогда не переходите по посторонним ссылкам , которые вам посылают якобы для подтверждения платежа. Если вы продаете товар, вам достаточно указать номер карты – покупатель может просто перевести деньги через банк. Никакие дополнительные подтверждения через OLX или специальные "системы безопасности" не требуются;

, которые вам посылают якобы для подтверждения платежа. Если вы продаете товар, вам достаточно указать номер карты – покупатель может просто перевести деньги через банк. Никакие дополнительные подтверждения через OLX или специальные "системы безопасности" не требуются; всегда проверяйте URL-адреса , если все же перешли по ссылке. Часто мошенники используют сайты, которые выглядят как настоящие, но имеют мелкие отличия в адресе – например, olx-payments.com вместо официального olx.ua.

, если все же перешли по ссылке. Часто мошенники используют сайты, которые выглядят как настоящие, но имеют мелкие отличия в адресе – например, olx-payments.com вместо официального olx.ua. не сообщайте никому CVV-код или срок действия карты. Для получения платежа от покупателя эти данные не требуются. Если кто-то настаивает на их введении, это 100% мошенничество.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы случайно ввели данные карты на подозрительном сайте, нужно действовать немедленно. Прежде всего необходимо позвонить в банк и заблокировать карту, чтобы предотвратить дальнейшее списание денег. В некоторых случаях изменить PIN-код тоже может помочь, но если мошенники уже получили доступ к вашему счету, следует полностью заблокировать карту и выпустить новую.

Далее нужно обратиться в полицию, особенно если уже были сняты средства. Хотя вернуть их бывает сложно, это поможет расследовать мошенническую деятельность и, возможно, предотвратить дальнейшие случаи обмана.

Также важно распространить информацию о мошенничестве среди знакомых и в соцсетях. Чем больше людей будут проинформированы о подобных схемах, тем меньше шансов у аферистов найти новых жертв.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 30 украинок стали жертвами мошенника из Ровно, знакомившегося с ними через Telegram, входил в доверие и оформлял на них кредиты. Общая сумма украденных средств составила около 300 тысяч гривен.

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