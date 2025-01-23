Украинцы смогут бесплатно получить лекарства на почту: что это за программа и как ею воспользоваться
Жители отдаленных сел и прифронтовых регионов могут безвозмездно получать лекарства через "Укрпочту" в рамках программы "Зимняя поддержка". Для заказа необходим только электронный рецепт и звонок на горячую линию, что позволяет получить медицинскую помощь быстро и удобно.
Об этом сообщило Правительство online. Программа "Зимняя поддержка" – это комплексный пакет мероприятий, направленный на помощь украинским семьям в тяжелые зимние месяцы.
Эта инициатива включает как новые, так и существующие государственные программы, которые способствуют доступу к самому необходимому – теплу, еде и медицинской помощи. Услуга "Укрпочта. Аптека" – это совместный проект Министерства здравоохранения и "Укрпочты", который обеспечивает доставку лекарств в стационарные отделения и мобильные пункты выдачи.
Что можно заказать
- безрецептурные препараты (около 10 000 наименований);
- лекарства по государственной программе "Доступные лекарства" (безвозмездно или с небольшой доплатой).
Что нельзя заказать
- инсулины;
- психотропные и наркотические средства;
- сильнодействующие ядовитые препараты;
- медицинские иммунобиологические средства.
Как заказать лекарство
- получите электронный рецепт у врача (при необходимости обновите, если срок действия превышает 30 дней);
- позвоните по телефону 0 800 300 545;
- назовите оператору номер электронного рецепта и код погашения;
- выберите нужный препарат из списка;
- Получите посылку в стационарном отделении или мобильном пункте выдачи.
Сроки доставки
- лекарства доставляются между областными центрами до 3 дней.
- посылка хранится в отделении в течение 7 дней.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже с 29 января появится новый вид субсидий – на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Размер такой выплаты будет определяться индивидуально. Но в программе есть ряд условий, которые распространяются на всех участников,
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