Украинцы прекратили получать "Национальный кэшбэк": как объясняют в Дії

В течение сентября и первой половины октября украинцы не получили "Национальный кэшбек" за август, хотя изначально предполагалось, что выплаты будут происходить до 20 числа следующего месяца. В Дії это объяснили тем, что пока не получили данные от Министерства экономики, поскольку речь идет о масштабном начислении.

Об этом в Дії сообщили пользователям. Впрочем, уверяется, что уже скоро граждане, которые покупали продукцию украинских производителей, получат выплату от государства.

Почему больше не поступает "Национальный кэшбек"

"Мы уже на финальном этапе обработки данных для выплат кэшбека за август. Это масштабное начисление, поэтому системе "Сделано в Украине" нужно немного больше времени. В Дії кэшбек отображается после того, как данные поступают из системы Министерства экономики. Поэтому не волнуйтесь и ожидайте выплаты уже совсем скоро", – заверили в Дії.

Украинцы получили рекордный кэшбэк

В июле украинцы установили рекорд по сумме выплаты "Национального кэшбэка" – 3,6 млн участникам программы государство начислило более 507 млн грн. Эти средства нельзя снять наличными или перевести на другие карты, но их можно использовать до конца 2025 года на:

оплату коммунальных услуг;

покупку лекарств и книг, зарегистрированных в программе;

благотворительность;

приобретение военных облигаций;

донаты на ВСУ.

Выплата поступила в начале сентября, хотя, согласно условиям программы "Сделано в Украине", средства должны начисляться до конца следующего месяца (обычно в 20-х числах). То есть деньги за июль должны были поступить до конца августа.

Это уже не первая задержка в этом году: декабрьская и январская выплаты поступили в марте, а апрельская – в середине июня. Тогда ситуацию также объясняли масштабом выплаты.

Как присоединиться

К участию могут присоединиться граждане, которые имеют счет в банках-партнерах (сейчас их более 20). Чтобы начать пользоваться программой, нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка;

указать карту для оплаты покупок и дать согласие на передачу информации о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кэшбека" и активировать ее;

в приложении Дія перейти в раздел "Сервисы", найти вкладку "Национальный кэшбек" и выбрать карту, на которую хотите получать выплаты.

Проверить, подпадает ли товар под кэшбек, можно с помощью сканера штрихкодов в Дії. Кэшбек начисляется только на товары украинского производства, входящие в утвержденный перечень. В частности, это продукты питания, бытовая химия, книги украинских издательств, медицинские средства украинских производителей.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцам на банковские карты Дія.Картка начала поступать новая выплата "Пакет школьника" в сумме 5000 грн на одного первоклассника. Такую помощь уже получили первые 86 тыс. семей.

