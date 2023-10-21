Украинцы получают льготные кредиты на квартиры: какая ставка и кому дают

В Украине 4 тыс. семей получили жилье в рамках программы єОселя. Кредиты выданы на общую сумму в 5,8 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун, передает пресс-служба ведомства. 69% кредитов получили военнослужащие и силовики, 13% – педагоги и ученые, 10% – медики.

"Напомню, представители этих профессий могут взять кредит по программе под 3% с октября прошлого года. А с августа этого года мы запустили массовую ипотеку и кредит могут получить все украинцы, не имеющие своего жилья, или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. На сегодня 8% от общего количества ипотечных кредитов по программе выдано именно под 7%. В целом уже выданы кредиты на 5,8 млрд грн", – отметила Надежда Бигун.

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В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе 157 кредитов на 247 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 83 военнослужащих и силовиков, 17 педагогов, 9 медиков и 1 ученый;

кредиты под 7% получили 46 украинцев без собственного жилья и 1 ветеран.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (118 кредитов) и у застройщика (37). Также двое украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области – 44;

города Киева – 28;

Ривненской области – 14;

Днепропетровской области – 12;

Львовской и Одесской областей – по 9.

Напомним, что воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственного жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.

Как сообщал OBOZ.UA, спрос на новое жилье в Украине остается низким и специфическим, что не позволяет застройщикам взвинчивать цены. Так, украинцы покупают в основном небольшие квартиры (40-70 кв. м) в уже достроенных домах.

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