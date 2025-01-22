Украинцы получат деньги за разрушенное жилье: важная услуга снова работает

Программа єВідновлення полностью возобновила свою работу после масштабной хакерской атаки РФ. Это означает, что украинцы, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате войны, снова могут подать заявление на получение компенсации от государства.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Отмечается, что для удобства граждан сроки бронирования жилищных сертификатов, по которым были забронированы средства, продлены на 30 дней (до 20 февраля 2025 включительно), что позволит в более спокойном режиме оформить сделки купли-продажи нового жилья на смену разрушенному.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что подать заявку на компенсацию в программе можно двумя способами.

через портал или приложение Дія ;

; в ближайшем Центре предоставления административных услуг.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что в первую очередь компенсацию будут предоставлять военнослужащим, многодетным семьям и людям с инвалидностью. Денежные средства могут быть потрачены на строительные материалы или оплаты услуг подрядчиков, выполняющих ремонтные работы. Услуга является актуальной для подконтрольных территорий Украины.

Стоит отметить, что незадолго до кибератаки на реестры Министерства юстиции, нардепы приняли законопроект №11161. Он расширил действие программы єВідновлення благодаря следующим изменениям:

упрощение процедуры получения компенсации: отныне ВПЛ, потерявшие жилье на ТОТ, смогут получить компенсацию без обязательной фото- или видеофиксации повреждений. Это учитывает ограниченный доступ к таким территориям из-за опасностей и военных действий;

отныне ВПЛ, потерявшие жилье на ТОТ, смогут получить компенсацию без обязательной фото- или видеофиксации повреждений. Это учитывает ограниченный доступ к таким территориям из-за опасностей и военных действий; приравнение поврежденного имущества к разрушенному: имущество, которое получило серьезные повреждения, приравнивается к разрушенному. Это позволяет получить компенсацию без необходимости проведения физического осмотра;

имущество, которое получило серьезные повреждения, приравнивается к разрушенному. Это позволяет получить компенсацию без необходимости проведения физического осмотра; отмена обязательного обследования: для жилья на территориях, где продолжаются боевые действия или остаются оккупированными, отменен обязательный досмотр имущества. Это значительно ускоряет процесс подачи заявлений и принятия решений;

для жилья на территориях, где продолжаются боевые действия или остаются оккупированными, отменен обязательный досмотр имущества. Это значительно ускоряет процесс подачи заявлений и принятия решений; расширение программы єВідновлення: законопроект включает жилье на ТОТ в программу єВідновлення, упрощающее процедуру подачи заявлений и уменьшающее количество необходимых документов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине возобновили работу единых и государственных реестров и других систем, пострадавших в результате масштабной российской кибератаки на Министерство юстиции. Впрочем, доступ у нотариусов и государственных регистраторов именно в Государственный реестр прав на недвижимое имущество пока ограничен.

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