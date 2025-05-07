Украинцы начали платить гораздо больше налогов в стране ЕС: где работают

За время полномасштабной агрессии России количество налогов, уплаченных гражданами Украины в Польше, выросло вдвое – до 1,65 млрд злотых ($414 млн). Но они продолжают работать преимущественно на неквалифицированных специальностях или в промышленности.

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Об этом сообщает delo.ua, ссылаясь на данные Министерства финансов Польши. Отмечается, что за год объем налоговых поступлений от украинцев в бюджет соседней страны вырос на 27,7%, а с 2022 года - более чем вдвое (с 803 млн злотых).

При этом на украинцев приходится 33,7% всех налоговых начислений, уплаченных иностранцами. В общем иностранные граждане уплатили в Польше налогов на доходы физических лиц (PIT) и на прибыль юрлиц (CIT):

в 2024 году – 4,89 миллиарда ($1,26 млрд);

в 2023 году – 3,61 миллиарда ($860 млн);

в 2022 году – более 4,1 миллиарда злотых ($919 млн).

Директор по международному рекрутингу компании Gremi Personal Анна Джоболда пояснила, что граждане Украины составляют самую большую группу среди иностранных работников в Польше - 774 тысячи человек. При этом они массово изучают польский, проходят переквалификацию и все чаще занимают не только рабочие, но и управленческие должности.

"Также украинцы активно создают собственные бизнесы: только в 2024 году зарегистрировано более 15 тысяч новых компаний, что составляет более 11% от всех новых фирм в Польше", – говорит Джоболда.

Но, по данным Министерства семьи и социальной политики Польши, наибольшая доля украинских граждан занимается неквалифицированным трудом (39%) или занята в промышленности (21%). Также немало украинцев работают операторами машин (15%) или в офисе (11%). Заняты они в таких отраслях:

производство – 29%;

транспорт и логистика – 22%;

административные услуги – 16%;

строительство – 11%.

Налоговые поступления от украинцев в Польше выросли после ряда налоговых изменений, направленных на увеличение доходов бюджета и упрощение налогового администрирования, пояснил представитель аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко. Эти меры были частичным ответом на рекомендации международных организаций о необходимости фискальной консолидации и повышения эффективности налоговой системы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы активно покупают недвижимость в Польше - только в прошлом году они приобрели более 9 тысяч квартир, что составляет 53% от всех иностранных сделок. Средние цены - от 2700 до 4000 евро за м² в Варшаве, в зависимости от района и типа жилья.

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