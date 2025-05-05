Украинцы массово покупают недвижимость в одной из стран Европы: сколько стоит жилье

Украинцы активно покупают недвижимость в Польше – только в прошлом году они приобрели более 9 тысяч квартир, что составляет 53% всех иностранных сделок. Средние цены – от 2700 до 4000 евро за м² в Варшаве, в зависимости от района и типа жилья.

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Об этом сообщает Bussiness Insider. По итогам 2024 г. иностранцы установили исторический рекорд: они приобрели более 17 330 квартир и коммерческих помещений, а более половины из них – украинцы.

Украинские граждане стали наиболее активными иностранными покупателями на польском рынке. Их интересуют крупные города – Варшава (3535 соглашений), Краков (1523) и Вроцлав (1491). В этих городах стабильный спрос на аренду и наличие современных жилых комплексов с высокими стандартами комфорта.

Большинство квартир покупаются без ипотеки, за наличные деньги. Как объясняет агент компании Hamilton May Патрик Пьета, покупатели считают, что цены в Варшаве выгодны, особенно по сравнению с довоенным Киевом. Среди украинских покупателей – в основном представители среднего класса, имеющие стабильные доходы и нацеленные на долгосрочное пребывание в Польше.

Иностранцы, и в частности украинцы, чаще всего покупают квартиры в инвестиционных целях – для дальнейшей сдачи в аренду или с перспективой перепродажи. Популярностью пользуются новостройки, расположенные в хорошо развитых районах.

Польский рынок недвижимости привлекает стабильностью, доступностью цен (в среднем 2700-4000 евро за м² в Варшаве в зависимости от района) и активным экономическим ростом. Средняя площадь покупаемых квартир составляет 58 м². По словам экспертов, наплыв иностранного капитала может подтолкнуть цены вверх.

Уже сейчас в Варшаве средняя цена квартиры выросла на 12% в год. Однако инвесторы верят в дальнейший рост стоимости, особенно на фоне реализации государственной программы "Безопасный кредит 2%", что активизирует внутренний спрос. Если в 2023 году иностранцы составляли 6% рынка жилой недвижимости Польши, то в 2024 году эта цифра достигла почти 10%. Украинцы стали абсолютными лидерами, а вслед за ними – белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Литве предлагают обязать граждан России получать специальное разрешение на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов – военных баз, полигонов, аэропортов и ТЭС. Разрешения будет выдавать уполномоченный правительством орган, что позволит спецслужбам лучше контролировать риски разведки и взрывной деятельности.

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