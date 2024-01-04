В Украине выросли налоги: почему "ФОПам" придется платить больше, чем раньше

В Украине с 1 января 2024 года изменилась ставка единого налога для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Дело в том, что с начала года был увеличен размер минимальной зарплаты, а согласно Налоговому кодексу предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой-третьей групп рассчитывается с учетом именно размера минималки на 1 января.

Видео дня

Об этом сообщили в Госналоговой службе (ГНС). Там напомнили: теперь минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн. Ранее же ее размер был 6700 грн, т.е. на 400 грн меньше.

Таким образом, отмечается, в 2024 году размер дохода для физлиц-плательщиков единого налога не должен превышать определенные суммы. В частности, для:

первой группы плательщиков единого налога – 1 млн 185 тыс. 700 грн;

второй группы плательщиков единого налога – 5 млн 921 тыс. 400 грн;

третьей группы плательщиков единого налога – 8 млн 285 тыс.700 грн.

Сколько нужно платить

При этом подчеркивается: ставки единого налога для плательщиков первой группы привязаны к прожиточному минимуму для работоспособных лиц. Его с 1 января 2024 года увеличили до 3028 грн.

А вот для плательщиков второй группы ставки привязаны к минималке, которая также увеличилась.

При этом в ГНС напомнили: единых ставок в Украине нет. Фиксированные ставки единого налога "устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами для "ФЛП", осуществляющих хозяйственную деятельность в зависимости от вида хозяйственной деятельности в расчете на календарный месяц". Так:

для первой группы плательщиков единого налога ставка не должна превышать 10% размера прожиточного минимума – т.е. 302,8 грн;

для второй группы – 20% размера минимальной заработной платы, т.е. 1420 грн.

Нет единой ставки и для третьей группы. Она, напомнили в ГНС, устанавливается в размере 5% дохода – при включении налога на добавленную стоимость в состав единого налога. А в случае уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), по Налоговому кодексу – 3% дохода.

Также увеличатся и лимиты. Так, на первой группе единого налога могут оставаться те предприниматели, которые за год имеют оборот до 167 минималок. В прошлом году 1 млн 118 тыс. 900 грн. А с 1 января 2024-го это 1 млн 185 тыс. 700 грн.

Для второй группы лимит увеличится с 5 млн 587 тыс. 800 до 5 млн 921 тыс. 400 грн. Третья группа единого налога будет иметь лимит в размере 8 млн 285 тыс. 700 грн (было 7 млн 818 тыс. 900 грн).

При этом, напоминается, согласно НКУ, ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога первой-третьей групп ("ФОПы") в размере 15%:

к сумме превышения объема дохода, определенного в подпунктах 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ;

к доходу, полученному от осуществления деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, отнесенного к первой или второй группе;

к доходу, полученному при применении другого способа расчетов, чем указанный в главе 1 раздела XIV НКУ;

к доходу, полученному от осуществления видов деятельности, не дающих права применять упрощенную систему налогообложения;

к доходу, полученному плательщиками первой или второй групп от осуществления деятельности, не предусмотренной в подпунктах 1 или 2 п. 291.4 ст. 291 НКУ соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в течение шести последующих лет кардинально изменят налоговую политику. Для физических лиц введут прогрессивную шкалу, количество ФЛП на едином налоге кардинально изменят, банковскую тайну фактически отменят, а все акцизы повысят. Об этом говорится в Национальной стратегии доходов до 2030 года, принятой правительством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!