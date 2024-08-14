Украинцы могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии: что для этого нужно сделать

Украинцы могут увеличить размер своих пенсионных выплат, отложив выход на пенсию по достижении 60 лет: увеличение составляет 0,5% за каждый месяц до 5 лет отсрочки и 0,75% за каждый месяц после 5 лет. Для получения пенсии с отсрочкой необходимо заранее уведомить Пенсионный фонд о своем решении.

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OBOZ.UA разобрался на сколько пенсионеры могут увеличить свои выплаты и каким образом. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры, которые решат продолжать работать после достижения 60 лет, могут рассчитывать на увеличение размера своей пенсии за дополнительный страховой стаж.

Увеличение размера пенсии зависит от продолжительности отсрочки выхода на заслуженный отдых. Конкретные условия таковы:

отсрочка до 60 месяцев :

: пенсионеры, которые продолжат работу и отсрочат выход на пенсию на период до 5 лет, могут рассчитывать на повышение размера пенсии на 0,5% за каждый полный месяц дополнительного стажа;

отсрочка более 60 месяцев :

: для тех, кто отложит выход на пенсию более 5 лет, размер пенсии увеличится на 0,75% за каждый полный месяц дополнительного стажа.

Итак, если человек откладывает выход на пенсию, он получает 6% надбавки за каждый год такой отсрочки в пределах первых 60 месяцев. Если пенсионер решит работать еще шесть лет, то прибавка может составить до 54%.

При расчете увеличения пенсии учитываются только полные месяцы страхового стажа. Если месяц был неполным, он не включается в расчет.

Граждане, которые планируют отложить выход на пенсию, должны уведомить об этом Пенсионный фонд до достижения пенсионного возраста. Если пенсионер не сделает это заранее, а в Реестре застрахованных лиц есть информация о его страховом стаже, пенсия будет назначаться автоматически со следующего дня после достижения пенсионного возраста.

Если человек продолжает работать без подачи заявления о назначении пенсии, а его трудовая книжка не была оцифрована, Пенсионный фонд сочтет, что пенсионер решил отложить выход на пенсию. Процедура назначения пенсии по возрасту с отсрочкой требует подачи заявления.

Если пенсионер обратился в Пенсионный фонд в течение трех месяцев после завершения последнего полнолуния стажа, пенсия назначается с первого дня следующего месяца. Если заявление подано позже, выплаты начинаются со дня обращения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для части получателей изменились правила выплаты пенсии. Речь идет о пенсионерах, временно проживающих за границей. Теперь они должны проходить специальную проверку – идентификацию.

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