Украинцы будут платить за автогражданку на 50% меньше: кто получит скидку

Украинские ветераны, а также люди с инвалидностью вследствие войны смогут платить половину стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданки). Это станет частью новой государственной ветеранской политики, которая также будет включать адаптацию тех, кто потерял зрение, и упрощенный доступ к средствам реабилитации.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Законопроект об основах государственной ветеранской политики приняли на заседании правительства 27 августа. Он включает 11 решений и в частности определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует поддержку: медицинскую, образовательную, социальную, правовую, а в частности:

создание ветеранских пространств;

запуск программы адаптации для ветеранов и ветеранок, потерявших зрение;

упрощение доступа к средствам реабилитации – кресел колесных, белых тростей и других спецсредств;

бесплатное стоматологическое лечение для иностранных военных, воюющих или воевавших в составе ВСУ.

"Отдельно, решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны. Рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя", – сказала Свириденко.

Детали

Скидка будет действовать с 2025 года в течение времени военного положения и еще в течение года после его завершения. Лицам с инвалидностью вследствие войны скидка будет постоянной, при условии выполнения определенных условий:

авто имеет объем двигателя до 2500 куб . см или электродвигатель до 100 кВт ;

. см или ; управляет авто только владелец или другое лицо, которое также имеет право на скидку;

или другое лицо, которое также имеет право на скидку; авто не используется для заработка (перевозки пассажиров или грузов).

Условия для получения компенсации:

автомобиль должен быть в собственности лица, имеющего право на льготу;

лица, имеющего право на льготу; транспорт не может использоваться для коммерческих перевозок;

компенсация действует только для одного автомобиля;

авто должно использоваться исключительно льготником или другим лицом с таким же статусом;

нарушение условий (например, передача управления другим или ложные данные) приводит к потере права на компенсацию в будущем.

Государство будет компенсировать расходы на страхование из бюджета в определенном правительством порядке. Также Кабмин уполномочен устанавливать порядок и размер компенсации для других категорий, имеющих право на 50% скидку.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине, если после продажи автомобиля действует полис автогражданки, он автоматически переходит новому владельцу, и продавец уже не сможет вернуть неиспользованные средства. Если же это льготная страховка, пользоваться ею можно только при строгих условиях, иначе страховщик может потребовать возмещения.

