Украинцев ждет масштабный перерасчет пенсий: кто уже получил прибавки в 2024-м

Некоторым пенсионерам в Украине уже пересчитали размер выплат с 1 января 2024 года, хотя большинство получит повышение уже после 1 марта во время массовой индексации. С начала года же пенсии выросли в первую очередь у получателей минимальных выплат – на 160 грн. Также был проведет перерасчет ряда доплат.

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Дело в том, что госбюджетом-2024 предусмотрено повышение прожиточного минимума (ПМ) и минимальной зарплаты. Последний показатель напрямую влияет на размер пенсии лиц, достигших 65-летнего возраста и имеющих необходимый страховой стаж, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Кировоградской области.

"С 1 января 2024 года проведен перерасчет пенсий лицам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим необходимый страховой стаж (30 лет – для женщин, 35 лет – для мужчин). Минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет не менее 40% минимальной заработной платы – 2840 гривен (7100 гривен х 40%), что больше на 160 гривен по сравнению с 2023 годом (2680 гривен)", – объяснили в ПФУ.

Что касается других пенсионных показателей, то с 1 января изменились:

Размер ежемесячной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной

В результате повышения минимальной заработной платы с 1 января 2024 года увеличится и размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Выплаты осуществляются в соответствии с Законом "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" (Герои Украины, полные кавалеры орденов княгини Ольги и "За мужество"), добавили в ПФУ.

Пенсии почетным донорам

"Размер повышения составляет 292,2 гривни (2920 гривен х 10%), что больше по сравнению с 2023 годом на 33,3 гривни (258,9 гривни)", – подсчитали в ПФУ Кировоградской области.

Также специалисты подчеркнули, что все указанные перерасчеты проведены в автоматическом режиме. Это означает, что пенсионерам не нужно обращаться в сервисные центры и утверждать повышение выплат.

Индексация пенсий-2024: когда и как повысят остальные выплаты

Общая ежегодная индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2024 года. Повышение в среднем составит 13% (пока что это предварительные расчеты).

Следует учитывать, что фактический размер прибавки к пенсии будет у всех разный. Показатель 13% – это лишь среднее значение. Конкретный процент повышения рассчитывается как сумма от половины инфляции за предыдущий год и половины от среднего годового роста зарплат за последние 36 месяцев.

В ПФУ также отметили, что перерасчет ранее назначенных пенсий, исходя из нового размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), также будет произведен с 1 марта 2024 года. А в случае первичного назначения пенсии с 1 января 2024 года по 1 марта 2024 года при ее расчете применяется размер ПМ по состоянию на 1 января 2024 года (2361 грн).

Кроме того, новая индексация состоится с использованием механизма "пенсионных баллов". Количество таких баллов будет прямо влиять на сумму повышения. Рассчитывать баллы будут исходя не из фактической суммы зарплаты, которую получал пенсионер, а из ее соответствия среднему окладу по Украине.

Предполагается, что это позволит людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Сейчас пенсионеры, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты, чем те, кто давно находится на заслуженном отдыхе. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии заложены показатели средней зарплаты, которая значительно отличается в разные периоды.

К слову, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что индексация-2024 повысит среднюю пенсию в Украине до 6 тыс. грн. По состоянию на 1 января, по данным Пенсионного фонда, этот показатель составлял 5 385 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине с 1 января изменили требования для выхода на пенсию. Для всех минимальный стаж составит 31 год для того, чтобы получать выплату с 60 лет. При этом еще в прошлом году норма составляла 30 лет стажа.

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