Украинцев обяжут декларировать покупку долларов: кого коснется 

Комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал принять законопроект №9457. Документ предполагает, что чиновники и те, кто выполняют функции государства, местного самоуправления (т.н. PEP, политически значимые личности) будут обязаны декларировать покупку валюты.

Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Рады. Так, документ, который разработали при участии НАБУ и который внес в парламент Кабмин, предполагает, что декларировать придется покупку, продажу или обмен любой валюты.

Вместе с тем уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии не подается по результатам осуществления операций по купле, продаже или обмену иностранной валюты. То есть, если в результате обмена валют удастся заработать на разнице в курсах, декларировать это не нужно.

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В пояснительной записке к документа говорится, что заработок на обмене валют могут использовать для того, чтобы легализовать на самом деле незаконные операции. "Согласно положениям проекта Закона, указанные риски предлагается устранить путем исключения из примечания к статье 46 Закона положения об отсутствии обязанности отражения в декларации сделок по обмену валюты", – говорится в документе.

Отметим. в Украине действует пожизненный статус PEP. То есть чиновники, депутаты и т.д. до конца жизни будут сталкиваться с более внимательным финансовым мониторингом со стороны банков. Это было требованием со стороны НБУ.

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