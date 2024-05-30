Украинцев обманывают из-за "выплат" от Польши: разоблачена новая мошенническая схема
Украинцев предупредили о новой схеме мошенников, использующих фишинговые сайты для выманивания личных и финансовых данных под видом якобы выплат от польских партнеров. Чтобы защититься, не передавайте личные данные посторонним лицам и проверяйте информацию на официальных ресурсах.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции. Преступники активно используют фишинговые сайты и анкеты, в том числе гугл-формы, чтобы выманить у граждан их личные и финансовые данные.
Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые визуально очень похожи на официальные веб-ресурсы. Эти сайты могут выглядеть убедительно и профессионально, что вводит в заблуждение пользователей. Мошенники посылают сообщения через популярные мессенджеры, обещая денежные выплаты украинцам от Польши.
Пользователям предлагается перейти по ссылке на фишинговый сайт и ввести данные для входа в интернет-банкинг. В своих сообщениях преступники просят ввести следующую информацию:
- трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
- пин-код от карты;
- логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
- коды и разовые пароли от банка и мобильных операторов.
Введение этой информации дает мошенникам доступ к финансовым счетам жертвы, что позволяет им похищать деньги или другую конфиденциальную информацию. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, киберполиция рекомендует:
- не передавать посторонним лицам свои личные данные;
- не вводить конфиденциальную информацию на подозрительных сайтах и анкетах;
- убедиться, что информация о возможных выплатах происходит от официальных источников;
- проверять информацию на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь;
При получении подозрительного сообщения лучше проверить информацию непосредственно на официальном сайте соответствующей организации или связаться с их службой поддержки. Также важно немедленно сообщить об этом киберполиции.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники придумали новую схему для выманивания денег у украинцев. Теперь они рассылают им в мессенджеры сообщения якобы о возможности получить денежную помощь через банк.
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