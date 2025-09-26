Украинцев могут оштрафовать на 6 тыс. грн: кому грозит наказание

С наступлением осенней поры украинцы начинают чаще сжигать сухие листья, ветки и траву. Но поджигатели должны знать, что их действия вредят природе и окружению, поэтому их будут ждать штрафы более 6 тыс. грн.

Об этом заявили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области в Facebook. Свидетелей таких нарушений призвали добросовестно сообщать об этом правоохранителям.

Правила разжигания костров

Украинское население призвали сохранять сознательность, а также придерживаться важных правил. Они отметили важность таких:

избегать сжигания сухой растительности, листьев, мусора и других отходов;

не бросать спички и окурки, которые горят и тлеют в неположенных местах;

не разводить костры рядом со зданиями;

разжигать костер только на специально подготовленной площадке, очищенной до грунта, а перед тем, как покинуть место отдыха, обязательно тушить огонь водой или забрасывать землей, пока огонь полностью не погаснет.

Куда обращаться

Свидетелям незаконного выжигания мусора или травы следует сообщать об этом по номеру 102 или 112 .

. В случае пожара немедленно обращайтесь на линию 101.

Какое наказание грозит поджигателям

Согласно ст. 77-1 КУоАП, украинцам запрещено самовольное выжигание растительности или ее остатков: стерню, луга, пастбища, опавшие листья на землях сельскохозяйственного назначения, в парках и в полосах отвода автодорог и железных дорог. За это предусмотрены следующие штрафы:

на граждан: 180-360 НМДГ необлагаемых минимумов доходов граждан (3060-6120 грн);

на должностных лиц: 900-1260 НМДГ (15300-21420 грн).

Штраф за вышеуказанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, составляет:

для граждан: 360-720 НМДГ (6120-12240 грн);

для должностных лиц: 1260-1800 НМДГ (21420-30600 грн).

Однако цифры могут увеличиться, если огонь перекидывается на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда. Самые большие штрафы – 90-150 тыс. грн – выписывают за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги. Если во время пожара погибли люди, можно получить до 2-5 лет лишения свободы.

