Украинцев могут оштрафовать на 6 тыс. грн: кому грозит наказание
С наступлением осенней поры украинцы начинают чаще сжигать сухие листья, ветки и траву. Но поджигатели должны знать, что их действия вредят природе и окружению, поэтому их будут ждать штрафы более 6 тыс. грн.
Об этом заявили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области в Facebook. Свидетелей таких нарушений призвали добросовестно сообщать об этом правоохранителям.
Правила разжигания костров
Украинское население призвали сохранять сознательность, а также придерживаться важных правил. Они отметили важность таких:
- избегать сжигания сухой растительности, листьев, мусора и других отходов;
- не бросать спички и окурки, которые горят и тлеют в неположенных местах;
- не разводить костры рядом со зданиями;
- разжигать костер только на специально подготовленной площадке, очищенной до грунта, а перед тем, как покинуть место отдыха, обязательно тушить огонь водой или забрасывать землей, пока огонь полностью не погаснет.
Куда обращаться
- Свидетелям незаконного выжигания мусора или травы следует сообщать об этом по номеру 102 или 112.
- В случае пожара немедленно обращайтесь на линию 101.
Какое наказание грозит поджигателям
Согласно ст. 77-1 КУоАП, украинцам запрещено самовольное выжигание растительности или ее остатков: стерню, луга, пастбища, опавшие листья на землях сельскохозяйственного назначения, в парках и в полосах отвода автодорог и железных дорог. За это предусмотрены следующие штрафы:
- на граждан: 180-360 НМДГ необлагаемых минимумов доходов граждан (3060-6120 грн);
- на должностных лиц: 900-1260 НМДГ (15300-21420 грн).
Штраф за вышеуказанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, составляет:
- для граждан: 360-720 НМДГ (6120-12240 грн);
- для должностных лиц: 1260-1800 НМДГ (21420-30600 грн).
Однако цифры могут увеличиться, если огонь перекидывается на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда. Самые большие штрафы – 90-150 тыс. грн – выписывают за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги. Если во время пожара погибли люди, можно получить до 2-5 лет лишения свободы.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют повысить штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в зонах эвакуации без пропусков. За первое нарушение придется заплатить от 510 до 1 700 грн, а за повторное в течение года сумма может вырасти до 3 400 грн.
