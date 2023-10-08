Украинцам в магазинах и рынках подсовывают фальсификаты молочки: как распознать

В Украине на рынках и магазинах довольно часто продают фальсификаты молочной продукции. При этом потребители могут распознать такие товары самостоятельно.

О том, как отличить фальсификат от настоящего продукта – расскажет OBOZREVATEL.

Какие есть способы распознавания фальсификатов молочной продукции?

Потребителям в Украине следует обратить внимание на некоторые признаки:

упаковка: оригинальная продукция всегда имеет качественную упаковку с указанием всех необходимых данных (название продукта, состав, срок годности, изготовитель, адрес производства и т.п.);

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вкус и аромат: фальсифицированная продукция может иметь неприятный вкус и аромат, отличный от оригинала;

консистенция: если текстура продукта отличается от обычной для оригинальной продукции, это может являться признаком фальсификации;

цена: если цена на продукт значительно ниже, чем на аналогичный оригинал, это может свидетельствовать о том, что это фальсифицированная продукция;

маркировка: у фальсифицированной продукции могут быть ошибки в написании названия производителя, адреса производства, склада и т.п.;

документы: оригинальная продукция всегда сопровождается необходимыми документами (сертификат качества, декларация соответствия и т.п.), подтверждающими ее качество и безопасность.

Если у вас есть сомнения в качестве молочной продукции, лучше обратиться к проверенным магазинам и производителям, а также избегать покупок на рынках и в непроверенных точках продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с прошлого года заметно – до 10-30% – подорожало большинство молочных продуктов. Сильнее всего – сыры, сметана, йогурт в стаканах и сливочное масло. При этом рост цены в ближайшее время вряд ли остановится, потому что в октябре ожидается повышение закупочной стоимости сырья, то есть молока.

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