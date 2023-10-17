Украинцам трижды пересчитают пенсии: кому и когда ждать повышения

В Украине в проекте госбюджета на 2024 год предусмотрели увеличение пенсионных выплат для трех категорий украинцев. Кроме того, в целом перерасчет пенсий состоится в три этапа: с января, а потом в марте и еще раз в июле.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, выплаты повысятся для таких категорий пенсионеров:

1. Получатели минимальной и максимальной пенсии – с 1 января

Такие выплаты зависят от размера прожиточного минимума (ПМ). Бюджет-2024 в проекте предусматривает, что ПМ повысится с 1 января – с 2093 грн до 2361 грн для нетрудоспособных лиц.

Именно так изменится минимальная пенсия, повысившись на 268 грн с 1 января. Максимальная пенсия вырастет 2680 грн, до 23 610 грн, т.к. она составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

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2. Минимальная выплата 65-летних, имеющих полный страховой стаж – с 1 января и 1 июля

Речь идет о мужчинах, которые наработали 35 лет стажа, и о женщинах, которые имеют 30 лет пенсионного стажа. Эта выплата рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты, которая повысится с 1 января и с 1 июля 2024 года. В результате выплата с 1 января будет составлять 2840 грн, а с 1 июля 3200 грн.

3. Все, чьи пенсии подпадают под плановую индексацию – с 1 марта

Индексация пенсий в 2024 году будет проведена с 1 марта. При этом, как анонсируют в правительстве, будут внедрены новые правила ежегодного пересчета. В частности, введут т.н. пенсионные баллы.

Ожидается, что это поможет сбалансировать выплаты тех, кто ушел на пенсию давно, с выплатами "молодых" пенсионеров. Дело в том, что украинцы, которые вышли на пенсию позже, получают более высокие выплаты. Это связано с тем, что в формулу расчета суммы пенсии входят показатели средней зарплаты. А они существенно различаются в разные периоды.

Как сообщал OBOZ.UA, выплату пенсии могут приостановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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