ООН раздаст украинцам семена овощей и картошку: помощь получат жители четырех областей

Украинские фермеры могут получить семена картофеля и овощных культур от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Помощь будут оказывать жителям четырех регионов прифронтовых.

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Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, программа реализуется при финансовой поддержке правительства Франции. Она направлена на поддержку сельских семей, которые, несмотря на все трудности войны, продолжают работать на своей земле, обеспечивая продовольственную безопасность для своих семей и общин. Помощь получат семьи из таких регионов:

Донецкая область;

Запорожская область;

Сумская область;

Харьковская область.

"В целом планируется закупить 285,6 т семенного картофеля сортов Тирас, Ривьера, Аризона или Гранада, распределенных в мешках по 20 кг, а также 7140 наборов семян овощей", – уточнили в организации.

Для участия в тендерах поставщикам необходимо подать заявку на поставку полного или частичного количества необходимой продукции через Глобальный рынок ООН www.ungm.org, выбрав соответствующий тендер:

Помощь украинским фермерам во время войны

Украинские аграрии в прифронтовых районах получат государственную поддержку. Правительство ввело субсидии для сельскохозяйственных производителей, работающих на территориях, где возможны или уже идут боевые действия.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 16 августа с целью уменьшения финансовой нагрузки на фермерские хозяйства, о чем сообщили на правительственном портале. "Мы понимаем, как тяжело сеять и убирать урожай на этих землях и в этих общинах, поэтому будем поддерживать наших людей, которые там работают", – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Субсидия вводится на 1 га возделываемых угодий, засеянных или засаженных сельскохозяйственными культурами под урожай текущего года. Выплаты аграриям будут зависеть от приближенности их пашни к линии боевого столкновения:

возможных боевых действий – 1000 грн;

активных боевых действий – 2000 грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские фермеры могут получить дотации из бюджета на содержание коров или коз и/или овец. В частности, для аграриев, имеющих от 3 до 100 коров, предполагается выплата по 7 тыс. грн на каждую.

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