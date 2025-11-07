Украинцам "раздадут" 1500 грн от государства: кто получит и как потратить
Украинские педагоги получат от государства 1500 гривен. Выплата поступит на специальный счет, а потратить их можно будет только на профессиональное обучение или повышение квалификации. То есть их нельзя будет перевести на другие счета или направить на другие расходы.
Поддержку будут предоставлять в рамках нового проекта "Деньги ходят за учителем", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Регистрация участников пилота начнется уже в декабре.
Подробности проекта
Каждый учитель гарантированно получит 1500 гривен. Их переведут на виртуальный счет и потратят на учебные курсы на государственной цифровой платформе "Вектор".
"Отныне каждый учитель сам будет решать, как развиваться и где учиться. Государство будет начислять средства на виртуальный счет, а педагог самостоятельно выбирать, на какие курсы их направить", – объяснила Свириденко.
На пилотном этапе участие в проекте доступно для 100 тыс. педагогических работников. А именно для:
- директоров;
- заместителей директоров;
- учителей, которые работают с 7-9 классами Новой украинской школы и 10 пилотными классами старшей профильной школы.
Как пояснили в Министерстве образования и науки, педагоги смогут самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии с собственными профессиональными потребностями. Также они смогут потратить средства на услуги супервизии (профессиональной поддержки для педагогов).
Условия
Регистрация участников – педагогов и субъектов повышения квалификации – стартует в декабре 2025 года. Выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами педагоги смогут с января-февраля 2026 года, а обучение продлится до конца календарного года.
Программы курсов должны быть разработаны на основе типовых программ, утвержденных МОН (их представят в ближайшее время). Они будут посвящены следующим направлениям:
- преодоление образовательных потерь;
- психосоциальная поддержка учеников;
- реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании;
- карьерное консультирование;
- формирование сквозных умений;
- использование цифровых технологий в обучении;
- использование Scaffold;
- внедрение инклюзивного обучения и тому подобное.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября украинские педагоги могут получать доплату 2000 грн. Для педагогов, которые работают сверх ставки, сумма доплаты будет расти пропорционально.
