Украинцам "раздадут" 1500 грн от государства: кто получит и как потратить

Украинские педагоги получат от государства 1500 гривен. Выплата поступит на специальный счет, а потратить их можно будет только на профессиональное обучение или повышение квалификации. То есть их нельзя будет перевести на другие счета или направить на другие расходы.

Поддержку будут предоставлять в рамках нового проекта "Деньги ходят за учителем", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Регистрация участников пилота начнется уже в декабре.

Подробности проекта

Каждый учитель гарантированно получит 1500 гривен. Их переведут на виртуальный счет и потратят на учебные курсы на государственной цифровой платформе "Вектор".

"Отныне каждый учитель сам будет решать, как развиваться и где учиться. Государство будет начислять средства на виртуальный счет, а педагог самостоятельно выбирать, на какие курсы их направить", – объяснила Свириденко.

На пилотном этапе участие в проекте доступно для 100 тыс. педагогических работников. А именно для:

директоров;

заместителей директоров;

учителей, которые работают с 7-9 классами Новой украинской школы и 10 пилотными классами старшей профильной школы.

Как пояснили в Министерстве образования и науки, педагоги смогут самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии с собственными профессиональными потребностями. Также они смогут потратить средства на услуги супервизии (профессиональной поддержки для педагогов).

Условия

Регистрация участников – педагогов и субъектов повышения квалификации – стартует в декабре 2025 года. Выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами педагоги смогут с января-февраля 2026 года, а обучение продлится до конца календарного года.

Программы курсов должны быть разработаны на основе типовых программ, утвержденных МОН (их представят в ближайшее время). Они будут посвящены следующим направлениям:

преодоление образовательных потерь;

психосоциальная поддержка учеников;

реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании;

карьерное консультирование;

формирование сквозных умений;

использование цифровых технологий в обучении;

использование Scaffold;

внедрение инклюзивного обучения и тому подобное.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября украинские педагоги могут получать доплату 2000 грн. Для педагогов, которые работают сверх ставки, сумма доплаты будет расти пропорционально.

