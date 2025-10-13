Украинцам рассказали, как получить базовую соцвыплату: сколько денег дадут

В Украине запустили Базовую социальную помощь, которая объединяет несколько видов поддержки в одной выплате. Оформить же ее можно в Дії. Сам же размер помощи определяется индивидуально, но по единой формуле. Поэтому украинцы могут примерно рассчитать возможные суммы.

Видео дня

Об этом сообщили в самом сервисе госуслуг. Там отметили, что базовая социальная помощь доступна для украинцев, уже получающих одно из таких пособий:

Малообеспеченным семьям.

Одиноким матерям или родителям временную помощь на детей.

Семьям, где один из родителей не платит алименты.

"Чтобы ее оформить, нужно всего несколько минут в Дії. Без походов по учреждениям и заполнения пяти различных заявлений", – утверждается в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко ранее уточнила, что размер пособия рассчитывается индивидуально. По ее словам:

Сумма привязана к базовой величине, определяющей, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье.

На сегодняшний день это 4 500 грн.

Также учитывается состав семьи:

Категория члена семьи Доля от базовой величины (4500 грн) Расчетная сумма Уполномоченный представитель (1 член семьи, подает заявление) 100% 4500 грн Несовершеннолетние дети (до 18 лет) 100% 4500 грн Лица с инвалидностью I или II группы 100% 4500 грн Остальные члены семьи 70% 3150 грн

В качестве примера редакция OBOZ.UA предлагает взять семью в составе матери-одиночки, двух детей до 18 лет и бабушки-пенсионерки. Предположим, совокупный доход этой семьи составляет 10 тыс. грн в месяц.

Для расчета суммы базовой социальной помощи для такой семьи необходимо выполнить два шага:

определить расчетный базовый социальный доход семьи ;

; вычесть совокупный собственный доход семьи.

Расчет базового социального дохода семьи проводится так:

Член семьи Доля от базовой величины (4500 грн) Расчет Сумма (грн) Мать-одиночка (уполномоченный представитель) 100% 1×4500 4500 Двое детей (до 18 лет) 2×100% 2×4500 9000 Бабушка (другой член семьи) 70% 1×3150 3150 Всего (базовый доход) - - 16 650 грн

От полученной суммы – 16 650 грн – нужно отнять совокупный доход семьи. В нашем случае это 10 тыс. грн. Таким образом размер базовой социальной помощи в этом случает составит 6650 грн.

В то же время, по словам Свириденко, текущая базовая соцвыплата является пилотный проектом. Он рассчитан на 2 года. Для того же, чтобы сделать выплату постоянной, в Верховную Раду Кабмин уже подал соответствующий законопроектом № 14051.

Как оформить помощь в Дії

Откройте сервис "Помощь от государства".

Перейдите в "Базовая социальная помощь", после чего нажмите "Получить помощь".

Дождитесь уведомления по расчету ежемесячной суммы выплаты.

Согласитесь и подайте заявку, выбрав Дія.Карту для выплат.

Подтвердите, что отказываетесь от других видов пособия – они объединятся в одну выплату.

Подтвердите заявление Дія.Подписью и отправьте приглашение совершеннолетним членам семьи.

После сбора всех подписей заявление автоматически направляется в соответствующие органы.

"Помощь приходит на Дія.Карту. Если еще нет ее – откройте в Дії. Карточка пригодится и для других выплат: Пакет школьника, Ветеранский спорт, єКнига и т.д.", – рассказали в Дії.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут получить дополнительную единовременную выплату в размере 2000 грн. Для этого они должны после перемещения официально проработать 6 месяцев подряд. Деньги предназначены как трудоустроенным физическим лицам, так и предпринимателям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!