Украинцам приходят платежки с налогом за квартиры: где нужно проверить

Украинцам, владеющим квартирами от 60 квадратов и домом от 120 квадратов, приходят платежки с налогом на недвижимость. За каждый квадрат, превышающий указанную норму, приходится платить до 106,5 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Владелец двухэтажного дома в Ривне площадью 323,9 кв. м Андрей несколько дней назад получил неприятную новость: налоговая выиграла против него суд и теперь он обязан заплатить 6183,37 грн. Судья рассмотрел дело №460/497/25 и пришел к выводу, что "налоговый долг ответчика в сумме 6183,37 грн полностью подтвержден и доказательства уплаты или частичного погашения задолженности указанной выше суммы налогового долга суду не предоставлены".

Такую новость могут получить не только владельцы обширной недвижимости. Налог на недвижимость могут начислять даже за квартиру площадью 70 квадратов. При этом, если вам не пришло сообщение в почтовый ящик, это не значит, что налог вам не начислили.

"Налоговые уведомления-решения об уплате сумм налога, исчисленного согласно нормам Налогового кодекса Украины, и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости направляются налогоплательщику до 1 июля", – объясняют в Государственной налоговой службе.

Налоговый консультант Александра Томашевская рассказывает OBOZ.UA: "То, что человек не получил письмо от налоговой, это не значит, что налоговая ничего не начислила. Увидеть начисленный налог можно в кабинете налогоплательщика". Каждый украинец может зайти в свой персональный кабинет cabinet.tax.gov.ua/tax-account, далее, используя свою электронную подпись (можно скачать на сайте своего банка), проверить состояние расчета с бюджетом и сумму начисленных налогов.

"Сейчас упразднены все моратории, уже нет того, что в каких-то случаях можно не платить и штрафы не будут начислены. Я советую внимательно относиться и проверять в своем кабинете начисления", – добавляет эксперт. Томашевская также поделилась собственным опытом: по закону квитанция об уплате налога на недвижимость должна поступить до 1 июля, уплатить нужно в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. Она заметила в своем кабинете налоговый долг уже в декабре. То есть его фактически насчитали задним числом.

"Информация в кабинете может обновиться позже. Если человек знает, что налог, вероятно, будет начислен, ему нужно периодически проверять свой кабинет. В моем случае вообще была смешная ситуация. У меня есть недвижимость, на которую должны начислять налог. Я проверяла в кабинете начисления: не было в августе, в ноябре, в октябре, зашла проверить в декабре – а у меня налоговый долг", – говорит эксперт.

Как уже сообщал OBOZ.UA, налоговики не имеют доступа к системам торговых платформ или банков. Поэтому эксперт Александра Томашевская прогнозирует, что новый законопроект не будет касаться рядовых украинцев, а коснется только предпринимателей.

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