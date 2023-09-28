Украинцам подсовывают фальшивые гривни: какие банкноты самые опасные

Фальшивомонетчики значительно снизили активность в Украине. В частности, во время "военного" 2022 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,2 поддельных – при том, что в 2021-м было 7,1 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих. Тем не менее, получить фальшивые деньги украинцы все-равно могут, а самыми опасными являются банкноты старого образца (выпущенные до 2015 года).

Как рассказали в НБУ, cамой "популярной" является подделка купюр в 500 грн Таких зафиксировано 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.

Также часто подделывают 200 грн – 45% от общего количества и 26% от общей суммы подделок. А кроме того, 100 грн – 8% и 2% соответственно.

Доллары подделывают тоже

Среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2022 году, преобладали доллары США. В 99% случаев фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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Чаще всего же фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты 2 номиналов. В частности:

50 долларов – 23% от общего количества изъятых поддельных купюр;

100 долларов – 76%.

В целом же, на поддельные доллары выпал 91% общего количества всех изъятых поддельных купюр зарубежной валюты. Второй излюбленной мошенниками иностранной валютой является евро. Таких поддельных купюр было обнаружено 8% от общего количества.

Как и с долларами, чаще всего подделывали большие номиналы. В частности:

50 евро – 26% от общего количества изъятых поддельных банкнот;

100 евро – 28%.

Как сообщал OBOZREVATEL, распознать же фальшивые гривни можно в несколько способов. В частности, на ощупь.

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