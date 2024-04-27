Украинцам подсовывают фальшивые доллары даже в обменниках: что обязательно нужно проверить

В Украине распространяют фальшивые доллары из-за незаконных пунктов обмена и интернета. Некоторые банкноты не могут самостоятельно проверить. Поэтому единственный способ защититься: покупать валюту только у обменников, адрес которых указан в реестре НБУ, а также в банковских отделениях.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Фальшивые доллары можно купить даже в обменнике. Но только если он незаконен. Несколько месяцев назад в Киеве детективы Бюро экономической безопасности прекратили работу пунктов обмена валют, работавших по лицензии другой фирмы и продававших фальшивые доллары. Разоблачить незаконную деятельность помог гражданин, ставший жертвой мошеннической схемы.

Как защититься: обязательно проверяйте, законно ли работает обменник. С перечнем компаний, у которых есть разрешения, а также адреса обменников можно увидеть на сайте НБУ.

Фальшивые доллары продают в Интернете. В прошлом году в начале июня два гражданина Украины наладили в столице сбыт поддельных американских долларов. Правоохранители поймали их "на горячем", изъяли более 60 тысяч фальшивых долларов США. А чуть раньше в Киеве осудили 20-летнего уроженца Запорожской области. Он вместе с сообщником размещал на сайте объявление, в котором предлагал обмен валюты по выгодному курсу. Так аферисты обманули людей более чем на 70 тыс. долларов США.

Как защититься: покупать доллары только в проверенных обменниках или кассах банков.

Фальшивых долларов стало больше

В то же время, признали со своей стороны в НБУ, фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам поддельные доллары – в 2023 году на их долю выпало 97% фальшивых банкнот среди всех иностранных валют. При этом наиболее часто поддельными оказывались деньги больших номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

В целом, отметили в регуляторе, в 2023 году было обнаружено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Что чуть больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600-т.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году мошенники распространяли среди украинцев и фальшивые гривны. Чаще всего – банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года.

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