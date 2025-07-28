Важная выплата в Украине может вырасти до 50 тыс. грн: законопроект уже в Раде

В Верховную Раду внесли правительственный законопроект о повышении выплат за рождение ребенка с целью стимулирования рождаемости в Украине. Он предусматривает в частности единовременную выплату 50 тыс. грн родившим женщинам, а также дородовую поддержку некоторым беременным женщинам в размере 7 тыс. грн ежемесячно.

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В пояснительной записке к проекту закона №13532 указано, что он преследует сразу несколько целей. А именно:

создание условий для повышения уровня рождаемости;

сочетание отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения;

стимулирование развития сети частных учреждений дошкольного образования.

Что предлагают изменить?

В целом правительство стремится таким образом преодолеть негативные демографические тенденции. Для этого предлагается реформировать систему поддержки семей, введя следующие меры:

дородовая помощь беременным женщинам, которые не застрахованы в системе соцстраха , на уровне 7 тыс. грн ежемесячно на одного ребенка;

, на уровне 7 тыс. грн ежемесячно на одного ребенка; единовременная выплата при рождении ребенка (всем матерям) – 50 тыс. грн;

50 тыс. грн; пособие по уходу за ребенком до 1 года (для родителей, опекунов или других родственников, фактически ухаживающих за ребенком) – 7 тыс. грн ежемесячно (фактическую сумму после принятия законопроекта определит Кабмин);

программа "еЯсла" (для семей, где хотя бы один из родителей работает) – поддержку по уходу за ребенком в возрасте 1-3 лет для работающих. Ее размер также будет определять правительство;

(для семей, где хотя бы один из родителей работает) – поддержку по уходу за ребенком в возрасте 1-3 лет для работающих. Ее размер также будет определять правительство; "Пакет школьника " – единовременная выплата родителям первоклассников для покупки школьных принадлежностей и одежды.

Кроме того, сохраняется программа "Пакет малыша" – единовременная натуральная помощь родителям новорожденных. Сейчас вместо товаров (подгузников, пеленок, игрушек и другой продукции для самых маленьких) можно получить эквивалентную сумму 7500 грн.

Как в Украине поддерживают родителей новорожденных

Сейчас общая помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Эта сумма выплачивается следующим образом:

10 320 гривен – единовременно (то есть правительство предлагает увеличить выплату почти в пять раз);

– единовременно (то есть правительство предлагает увеличить выплату почти в пять раз); 30 960 гривен – в течение трех лет, по 860 грн ежемесячно.

Ежемесячной суммы не хватает даже на пачку больших подгузников или месячный запас смеси для малыша. Поэтому повышение выплат на детей обсуждается уже не впервые.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о планах правительства ввести новую выплату для семей с детьми, которые идут в первый класс. Им предлагают выплачивать 5000 грн, которые можно будет потратить на подготовку ребенка к школе. Средства можно будет получить уже в 2025 году, но программа направлена только на родителей детей, которые учатся офлайн.

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