Украинца оштрафовали на 17 тыс. грн, потому что он не состоял на военном учете: мужчина через суд отменил решение ТЦК и получил компенсацию

Винницкий городской суд упразднил постановление о наложении санкций в виде штрафа в 17 тыс. грн на мужчину, который еще в 2007-м не стал на военный учет. Когда мужчина, согласно нормам нового закона, явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) для обновления данных, его оштрафовали за то, что еще в 2007-м он не перешел из учета призывников к учету военнообязанных.

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Об этом говорится в решении суда по делу №127/23363/24. Как говорится в материалах дела, начальник ТЦУ СП вынес постановление №1029 о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении по ч.3 ст.210 КУоАП в отношении истца в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.

Причина наложения штрафа: "в связи с достижением 25-летнего возраста последний в 2007 году не прибыл в РИК по месту жительства для взятия на военный учет военнообязанных и получения военно-учетного документа". В то же время по состоянию на 2007 год ст.210 КупАП вообще не содержала ч.3, а ее диспозиция вообще не предусматривала такого квалифицирующего признака, как особый период. И штрафов в размере 17 тыс. грн. не было на тот момент.

Суд разнял дело и решил: "признать противоправным и отменить постановление начальника ТЦК СП от 02.07.2024 года №1029 о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении по ч.3 ст.210 КУоАП в отношении гражданина в виде штрафа в сумме 17 тыс. грн ., а дело об административном правонарушении закрыть", – говорится в материалах дела.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы.

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