Украинскую старую копейку можно продать почти за 20 тысяч: как распознать
Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.
Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:
- средний зуб тризуба – острый, узкий;
- пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
- гурт с крупной насечкой.
А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:
- округлой верхушке правого верхнего листа;
- большим ягодам.
За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн. Такие монеты отличают:
- средний зуб тризуба – он острый и узкий;
- единица в дате – без хвостика;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.
- гурт с мелкой насечкой.
Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и старые 25 копеек. К примеру, за 5000-7000 грн монету разновидности 5.1ДАг 1992 года.
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