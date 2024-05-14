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Украинскую старую копейку можно продать почти за 20 тысяч: как распознать

Роман Костюченко
Личные финансы
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Украинскую старую копейку можно продать почти за 20 тысяч

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

  • средний зуб тризуба – острый, узкий;
  • пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.
Такие 10 копеек дорого стоят

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

  • округлой верхушке правого верхнего листа;
  • большим ягодам.
Старую 1 копейку высоко ценят коллекционеры

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн. Такие монеты отличают:

  • средний зуб тризуба – он острый и узкий;
  • единица в дате – без хвостика;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.
  • гурт с мелкой насечкой.
За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн

Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и старые 25 копеек. К примеру, за 5000-7000 грн монету разновидности 5.1ДАг 1992 года.

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