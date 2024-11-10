"Учительские доплаты" в 2025 году: Лисовой рассказал, кто сможет их получить и повысят ли размер

С 1 января 2025 все учителя общего среднего образования будут получать ежемесячную доплату в размере 1 тысячи гривен без необходимости дополнительных действий с их стороны. Также в правительстве планируется увеличение этой доплаты до 2 тысяч гривен с сентября 2025, а повышение будет действовать до окончания военного положения.

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Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесной в эфире телемарафона. Это решение касается всех учителей, независимо от стажа, места работы (город или село) и не требует дополнительных действий со стороны педагогов.

Лесной отметил, что общая потребность для вывода заработной платы учителей и педагогов составляет около 300 миллиардов гривен. Однако в бюджете на этот год было найдено всего 12 миллиардов гривен.

"Общая потребность для повышения зарплаты составляет около 300 миллиардов. Мы нашли 12 миллиардов, и поэтому приняли решение ввести доплату в размере 1 тысячи гривен на период войны ", - пояснил министр.

Кроме текущей доплаты Министерство образования разработало сценарий постепенного повышения зарплат для педагогических работников. Лесной сообщил, что с сентября 2025 года доплата увеличится до 2 тысяч гривен в месяц.

"Мы планируем повысить доплату до 2 тысяч гривен с сентября следующего учебного года. Это будет чистым на руки, а с учетом налогов в бюджете предусмотрено 1300 гривен на первый этап и 2600 гривен на второй этап повышения", - отметил Лесной.

Министр также подчеркнул, что такие доплаты будут действовать до окончания военного положения в Украине. В случае улучшения финансовой ситуации правительство рассмотрит возможность дополнительного повышения выплат.

Лесной подчеркнул, что введенная доплата касается исключительно учителей общего среднего образования, поскольку у государства есть механизм финансирования через образовательную субвенцию. Этот механизм покрывает заработные платы для учителей общей средней школы, в то время как другие категории педагогов, в частности, дошкольники и работники внешкольного образования, получают зарплаты от органов местного самоуправления.

"Объем образовательной субвенции составляет ₴103 миллиарда. Доплата в размере ₴1 тысяча для учителей покрывает ₴12 миллиардов из этой суммы. Другие категории педагогов, такие как воспитатели детских садов и преподаватели колледжей, финансируются в основном органами местного самоуправления", - подчеркнул он.

В ходе встречи с Президентом Украины Лесной обсудил необходимость разработки дополнительных механизмов повышения зарплат для педагогов дошкольного, внешкольного и профессионально-технического образования. Министр отметил, что работа над этими вопросами уже ведется, и правительство ищет возможность увеличить финансирование для этих категорий работников.

"Мы работаем над разработкой механизмов, которые позволят общинам, имеющим финансовые возможности, повышать зарплаты для своих педагогов. Профессионально-технические заведения, колледжи, а также внешкольные учебные заведения – это те категории, которые также нуждаются в поддержке", – добавил Лесной.

Введение доплаты в размере 1 тысячи гривен является временной мерой, призванной поддержать учителей в сложный период военного положения. В случае улучшения экономической ситуации правительство рассмотрит возможность дальнейшего повышения зарплат, что будет способствовать привлечению молодых специалистов к профессии и повышению качества образования в Украине.

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