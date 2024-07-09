Мошенники оформили на погибших военных гигантские кредиты: разоблачена мародерская схема

В Днепре мошенники угоняли деньги с банковских счетов погибших украинских защитников. Злоумышленники снимали все сбережения с карт и брали кредиты на военнослужащих, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу. Таким образом было украдено почти 1,5 млн гривен.

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Как сообщили в Службе безопасности Украины, мародеров задержали. Они работали в "связи" с работником областного бюро судмедэкспертизы, который воровал личные вещи павших воинов, в том числе платежные карты и мобильные телефоны.

Получив доступ к номерам, зарегистрированным в интернет-банкинге, злоумышленники получали доступ к банковским приложениям и переводили средства себе. Кроме того, они оформляли онлайн-кредиты и снимали их наличными в ближайших банкоматах.

Сделки они пытались провести, пока финучреждения не сообщат о смерти реальных владельцев банковских счетов. Таким образом они присвоили почти 1,5 млн грн погибших военнослужащих.

В схеме были задействованы пять человек – в том числе ИТ-специалист, взламывавший банковские приложения. Все подозреваемые задержаны. Среди них один рецидивист, имеющий судимость.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяли вещи не только фигурантов (мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты), но и карты, личные вещи и форму павших защитников. Подозреваемых уже заключили под стражу, в общей сложности им грозит до 8 лет заключения по таким статьям Уголовного кодекса Украины – в частности, за мошенничество в больших размерах и кражу.

Также OBOZ.UA сообщал о случаях, когда мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации украинских пользователей популярного среди военных и волонтеров мессенджера Signal. Они посылают им сообщения якобы от администрации приложения.

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