Требования к стажу вскоре изменят: большинство не сможет получить пенсию вовремя, а в некоторых случаях придется идти в суд

Украинцам уже через несколько лет массово не будет хватать стажа для выхода на пенсию вовремя. Требования к стажу растут каждый год на 12 месяцев, при том успеть заработать стаж становится труднее. Еще одна сложность – подтвердить уже заработанный стаж. Ежегодно тысячи украинцев вынуждены обращаться в суды, чтобы исправить ошибки чиновников. О том, почему заработать пенсию становится сложнее и как защитить свой стаж, читайте в материале OBOZ.UA.

Вскоре большинство украинцев не смогут выполнить норму по стажу: важные цифры

В прошлом году пенсию назначили для 210,5 тыс. украинцев, сообщили в ПФУ в ответ на запрос OBOZ.UA. При этом средний стаж украинца, достигшего пенсионного возраста, составлял 33 года и 9 месяцев. Сейчас надо иметь 32 года стажа для того, чтобы выйти на пенсию вовремя (то есть в 60 лет). В 2026-м эта норма составит уже 33 года, в 2027-м – 34 года, а в 2028-м – уже 35 лет. Таким образом, уже через несколько лет для большинства украинцев пенсионный возраст возраст возрастет и составит 63 или 65 лет.

По информации OBOZ.UA, в 2017-м, когда вводили поэтапное увеличение требований к стажу, планировали, что по состоянию на 2028 год на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будет работать до 63 лет и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию только в 65 лет (подробно об этих требованиях – смотрите в табличке ниже). Однако эти планы разрабатывали еще до коронавируса и полномасштабной войны. Кроме того, тогда в правительстве считали, что украинцы будут легализовать свою работу, чтобы зарабатывать необходимый стаж. Зато значительное количество работающих все еще остается в тени. Поэтому на самом деле ситуация будет даже хуже.

Андрей Дзись, адвокат ЮК Мережа права, рассказывает OBOZ.UA: уже сейчас у большого количества украинцев при расчете пенсий возникает проблема с корректным зачислением стажа.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

И это при том, что состоянию на прошлый год, когда для выхода на пенсию в 60 надо было иметь всего 31 год стажа, вовремя вышли на пенсию 156,8 тыс. человек (или две трети от общего количества вышедших на заслуженный отдых). Однако уже через несколько лет ситуация кардинально изменится. По меньшей мере половина украинцев будет работать до 63-65 лет. Вместе с тем значительно увеличивается и важность правильного учета стажа.

Кроме того, до 2004-го стаж считали по записям в трудовых книжках. А после 2004-го – учитывают период уплаты взносов. Со временем выполнить норму по стажу становится сложнее и сложнее. Например, с 2004-го в стаж перестали учитывать учебу и армию. Теперь, чтобы выполнить норму, украинцы большую почти всю жизнь должны работать непрерывно.

Какой стаж могут не учесть и какое решение принимают суды

Только в 2024-м украинские судьи приняли почти 11 тыс. решений, в которых речь шла в том числе о зачислении в стаж отдельных периодов работы или учебы. OBOZ.UA просмотрел 50 из них (в период 11-12 августа). 21 решение (то есть 42%) касались зачисления льготного стажа, еще 16 решений (32%) – касались обычного стажа. В 9 делах рассматривали зачисление в стаж период обучения, еще несколько дел касались работы в РФ, зачисления в стаж периода ухода за ребенком, пособия по безработице.

Важно, из 50 решений 49 – по меньшей мере частично были в пользу истца, то есть пенсионера. Судя по изученным делам, чаще всего не засчитывают стаж из-за таких проблем:

запись об изменении фамилии в трудовой не заверена печатью;

запись о принятии и увольнении с работы сделана одной ручкой и одним почерком;

в трудовой не написали название предприятия;

в трудовой исправили дату приказа о приеме на работу;

в разных документах указаны разные фамилии (и нет справки о смене фамилии);

льготный период не подтвержден аттестацией рабочих мест.

Андрей Дзись, адвокат ЮК Мережа права, добавляет: чаще всего стаж не засчитывают из-за отсутствия подтверждающих документов или их формальной "неполноты" с точки зрения Пенсионного фонда. Например, данных нет в реестре застрахованных лиц (с 2000 года). Возникают также проблемы с периодами работы в колхозах, советских учреждениях, шахтах, а также в предприятиях, которые уже ликвидированы.

"Еще один нюанс – отказ учитывать льготный стаж по Списку №1 или №2, когда справка выдана, но, например, не подтверждена "надлежащей подписью", или отсутствует приказ, который работодатель не сохранил. Также есть множество случаев, когда стаж за время обучения в ПТУ или техникуме, военную службу, уход за ребенком до трех лет, ПФУ просто "не видит" или не считает, несмотря на закон", – рассказывает эксперт по правовым вопросам.

Адвокат говорит: часто клиенты узнают, что часть стажа не учтена (или учтена неправильно), уже после обращения за юридической помощью. Эти проблемы обусловлены чисто техническими причинами – изменилась система учета, не передали данные с предприятия, или ошибка допущена самим ПФУ, которая без суда не исправляется.

Иногда такая "ошибка" может вообще лишить пенсии. Яркий пример – дело № 280/4441/24. Адвокат Андрей Дзись рассказывает: вместо семи лет стажа в особо вредных условиях мужчине засчитали всего четыре. В результате он вообще лишился права досрочного выхода на пенсию.

"Мы проанализировали все документы, приобщили справки, трудовую книжку, и через суд обязали ПФУ внести этот стаж в страховой, а также назначить пенсию с 28.03.2024. Кроме того, было выплачено более 240 000 грн пенсионной задолженности – от даты первого заявления до момента назначения", – рассказывает адвокат ЮК "Мережа права".

Проблемы с российским стажем и стажем, полученным на оккупированных территориях

Также фактически всегда возникает проблема со стажем в РФ. До 2022 года между Украиной и РФ действовало многостороннее соглашение СНГ, которое позволяло учитывать стаж, приобретенный на территории России. Но после полномасштабного вторжения РФ вышла из этого соглашения в одностороннем порядке, и с тех пор Пенсионный фонд Украины массово отказывал в зачислении стажа даже до 1992 года – только из-за отсутствия подтверждения со стороны российских органов.

По состоянию на сейчас ситуация частично урегулирована Постановлением КМУ №562, которое предусматривает декларативное подтверждение – лицо может подать письменное заявление о том, что не получает пенсию из стран СНГ; в случае недостоверности этого заявления – ПФУ имеет право через суд взыскать излишне выплаченные средства. А стаж до 1992 года может быть подтвержден без суда, через запросы Пенсионного фонда в другие государства через МИД. Тогда как стаж после 1992 года – только в судебном порядке, на основании трудовых книжек, архивных справок или других документов.

"Относительно стажа с временно оккупированных территорий Украины, здесь ситуация еще сложнее. Если речь идет о работе до 2014 года в Крыму или на Донбассе – ПФУ обычно засчитывает стаж, если есть оригиналы документов. Однако, если человек работал после 2014 года - стаж, как правило, не учитывается. Так же не засчитывают стаж, приобретенный после 2022 года на неподконтрольных территориях, по "российским" записям", – рассказывает адвокат.

Кстати, проверить свой стаж можно на портале ПФУ (надо пройти идентификацию через КЭП, свой банк или Дія.Підпис). В кабинете можно увидеть, какой ваш стаж "видит" ПФУ по состоянию на сейчас, какая зарплата учтена и даже на какую пенсию вы можете рассчитывать, когда достигнете пенсионного возраста.