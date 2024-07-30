Для украинцев отменили штраф за заготовку дров: кто сможет не платить

Жителям прифронтовых территорий разрешили бесплатно заготавливать дрова для бытовых нужд. Ранее это был предусмотрен штраф.

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Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, соответствующее постановление было утверждено на заседании правительства 30 июля. Решение касается жителей территорий, подвергшихся влиянию военных действий: в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Харьковской областях.

"Во время выездных заседаний Правительство взяло на контроль решение проблемы заготовки древесины. Сегодня утвердили постановление, благодаря которому жители прифронтовых общин смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для наших лесов", – заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Жителям прифронтовых населённых пунктов разрешили заготавливать для бытовых нужд порубочные остатки, оставшиеся после вырубки леса. Единственное условие для такой заготовки – пребывание на соответствующих лесных участках должно быть безопасным.

Информирование населения о возможности самостоятельной лесозаготовки будут проводить органы местного самоуправления, то есть местные военные администрации. Разрешение на самовольную дровозаготовку будет действовать до конца военного положения, а также в течение 6 месяцев после этого.

Запрет дровозготовки из сухостоя

Согласно Лесному кодексу Украины свергнутую древесину, ветки и сухости в лесу запрещено использовать для заготовки дров, поскольку это считается лесными ресурсами, принадлежащими государству. Поэтому их могут использовать только владельцы лесов или постоянные лесопользователи.

Согласно утвержденным Государственным комитетом лесного хозяйства " Правилам рубок главного пользования ", к порубочным остаткам относятся:

сучья;

ветки;

верхушки деревьев;

другие отходы, не отнесенные к ликвидации из кроны.

Если такие остатки не предназначены для переработки или реализации, обычно их собирают в кучи для перегнивания или сжигают. Также измельчают и равномерно разбрасывают по лесосеке, укладывают на трелевочные волоки для их уплотнения во время трелевки древесины или укладывают в местах проезда агрегатных лесных машин.

Для использования лесных ресурсов необходимо предварительно получить специальное разрешение – лесорубный билет. Согласно статье 64 КУоАП "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы" предусмотрен размер штрафа от 102 до 238 гривен (для должностных лиц – от 170 до 272 гривен).

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах украинского правительства по обеспечению уязвимых групп населения на прифронтовых территориях топливной древесиной на зиму. Сбор данных и оценка потребностей позволят эффективно распределить помощь среди внутренне перемещенных лиц, ветеранов, пожилых людей, лиц с инвалидностью и других уязвимых категорий.

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