Стоит ли доверять гривне: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

Чтобы обезопасить сбережения от инфляции, в Нацбанке посоветовали украинцам вкладывать деньги в гривневые инструменты – в частности, депозиты. Там объяснили: защите денег будет способствовать размер учетной ставки, которую регулятор сохраняет на уровне 15,5%.

Об этом рассказали в самом НБУ. Там объяснили: это, в частности, стимулирует банки поддерживать достаточно высокую доходность депозитов в национальной валюте.

"Во многих банках сегодня предлагаются гривневые депозиты сроком 3-12 месяцев с доходностью 13–16% годовых. После налогообложения это около 10-12%", – отметили в регуляторе.

Кроме того, подчеркнули там, достаточную защиту сбережений от обесценения обеспечивают также облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Доходность которых:

Зависит от срока погашения – от нескольких месяцев до нескольких лет.

Составляет 14%-18% годовых.

"Дополнительным преимуществом этих вложений является то, что полученные доходы не облагаются налогом", – акцентировали в НБУ.

Украинцы доверяют гривне

В целом же, утверждают в Нацбанке, текущий уровень доходности депозитов и ОВГЗ "удовлетворяет вкладчиков". Подтверждает же это, по мнению регулятора, то, что в украинских банках растет размер сбережений людей в гривне.

"Например, в январе-июле гривневые депозиты граждан сроком от 3 месяцев выросли более чем на 20 млрд грн, а их вложения в ОВГЗ – почти на 17 млрд грн. Это свидетельствует о сохранении доверия к сбережениям в национальной валюте", – резюмировали в НБУ.

Каким банкам доверяют украинцы

В свою очередь, в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) сообщили, что большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.

Еще 20,9% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ФГВФЛ завершил процедуру ликвидации ПАО "АКБ "Капитал". В связи с этим с 14 августа прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.

