Сколько зарабатывают учителя в Украине и когда увеличат зарплату: министр озвучил условия

В Украине учителя в среднем зарабатывают около 12 тыс. грн. При том, чтобы значительно повысить зарплату, необходимо иметь около 50-60 млрд дополнительных средств в бюджете. При этом месячных расходов на оборону хватило бы на повышение зарплаты учителям в год.

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Об этом министр образования и науки Оксен Лисовой заявил в интервью BBC. "Средняя зарплата учителя – это 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, которую имеет учитель, она может быть больше или меньше. Но это точно не та зарплата, которую я как министр, и я как гражданин, и я как отец, хотел бы, чтобы получал учитель", – отметил он.

Он также добавил, что Закон об образовании и его конечные положения предполагают поднятие заработной платы до трех прожиточных минимумов. "На какие (три прожиточных минимума. – Ред.) мы, в принципе, выходим. Но выходим в том числе с определенным набором инструментов упрощения начисления заработной платы, чтобы там не было полсотни разнообразных надбавок и доплат, чтобы это было проще, понятнее для учителя", – объяснил он.

При этом самая плохая ситуация у педагогов-дошкольников. Они могут зарабатывать около шести тысяч гривен. "Им доплачивают до минимума, понимаете? И это неприемлемо", – добавил министр.

При этом повысить зарплату невозможно без появления дополнительного ресурса в бюджете. "Это будет тогда, когда бюджет получит для начала хотя бы свободных 50-60 миллиардов дополнительных средств. Я не буду на камеру озвучивать расходы на оборону, но этих месячных расходов хватит для того, чтобы поднять заработную плату всем учителям в год", – сказал министр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 1 апреля 2024 года в Украине начался второй этап повышения зарплаты для учителей, объявленный Министерством образования и науки. Прогнозируется, что средняя заработная плата педагогов поднимется до 16 тысяч гривен, показывая общий рост на 21%. Кроме того, планируется увеличение среднемесячной оплаты труда учителей высшей категории с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.

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