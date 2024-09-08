Шольц хочет, чтобы больше украинских беженцев в Германии начали работать: что мешает

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на том, чтобы сотни тысяч украинских беженцев, получивших убежище в ФРГ, как можно скорее начали работать. При этом ответственность он возложил не только на них, но и на федеральные земли и работодателей.

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Соответствующее заявление Шольц сделал в субботу, 7 сентября, во время встречи со своими избирателями в Бранденбургском округе, передает Süddeutsche Zeitung. Основанием для этого является то, что большая часть украинских беженцев в Германии до сих пор получают помощь от государства вместо того, чтобы работать.

По мнению Шольца, многие из наших граждан, которых поддерживает ФРГ, должны трудоустроиться.

Канцлер рассказал, что благодаря программе федерального правительства Job-Turbo более 200 тысяч из более миллиона украинских беженцев в Германии уже получили работу. Но эту цифру нужно увеличить.

"Приемлемо, если вы не можете сразу приступить к работе, на которую имеете право, или сначала можете работать только неполный рабочий день. Это есть в других странах и должно также применяться к Германии", – сказал он.

Шольц признал, что существует проблема с тем, что в федеральных землях существует "слишком много параллельных инстанций", выдающих сертификаты о признании профессиональных степеней и квалификаций.

"Это ерунда. Мы очень стараемся сократить количество подобных органов. Не может быть так, чтобы из 2000 украинских врачей, которые хотели бы работать в Германии, разрешение получили только 120", – заявил политик.

Он призвал немецких работодателей прежде всего "смотреть на людей" и то, как они выполняют работу, а получение сертификата можно "отложить на потом".

Ранее мы писали о том, что популярность ФРГ среди украинцев объясняется значительной социальной поддержкой – стандартная выплата лицу с временной защитой составляет около 500-550 евро в месяц (более 20 тыс. грн).

Например, в Польше украинцы могут рассчитывать только на одноразовое 300 злотых за приезд (около 3 тыс. грн.) и выплаты на детей. Это приводит к тому, что беженцы в Германии не хотят устраиваться на работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии планируют отменить государственную помощь для нетрудоустроенных украинских беженцев из-за отсутствия стимулов к трудоустройству. Федеральное правительство страны планирует ввести более строгие правила для поощрения получателей социальных выплат к работе.

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