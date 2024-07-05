Россиян будут тщательно досматривать в аэропортах популярной курортной страны

В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров – местный парламент одобрил соответствующие поправки к закону о гражданской авиации. Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров – в частности, россиян, для которых Турция является одним из самых популярных туричтических направлений – на входе в терминал и при входе в зону посадки.

Видео дня

Об этом сообщает Anadolu. Отмечается:

запрещенные предметы будут изымать на месте;

пассажиров, отказавшихся предоставить вещи для досмотра, могут не допустить в аэропорт и зону вылета;

эти меры необходимы для обеспечения безопасности и предотвращения противоправных действий.

Кроме того, вводятся штрафы – на сумму от 620 до 15,6 тыс. долларов. Они будут накладываться, если экипаж самолета не сообщит властям о нарушениях на борту во время полета.

До обновления же правил туристов – в частности, российских – проверяли при входе в аэропорт и в зоне после регистрации на рейс. Теперь службы безопасности будут проверять вещи при входе в терминал и выходе в зону посадки на рейс. Сам досмотр будут проводить частные охранники под контролем органов правопорядка.

В то же время, напомним: Турция – одно из самых популярных направлений у российских туристов. В 2023 году туда на отдых, по данным росСМИ, приехало сразу 6,3 млн человек.

На втором месте оказалась Германия – 6,2 млн туристов, на третьем – Великобритания с 3,8 млн. В пятерку лидеров также вошли Болгария и Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, международные санкции вынудили Турцию на треть сократить объем экспортный поток в Россию. Некоторые ввозимые товары использовались для войны с Украиной – в частности, электродвигатели, микросхемы и детали машин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!