Клиенты жалуются на доллары от "Привата", депозиты выдают порванными купюрами: в банке объяснили причины

ПриватБанк стал объектом критики из-за заявлений клиентов о проблемах с валютными операциями и выдачей порванных и некачественных купюр. Однако банк пояснил, что тщательно соблюдает требования Национального банка Украины (НБУ) и не устанавливает никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала.

Об этом ПриватБанк сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме Минфина. "По окончании депозита ты получаешь порванные, старые с пятнами купюры и никто на это не обращает внимания", – пожаловалась клиентка.

В ответ банк отметил, что тщательно соблюдает требования НБУ и не устанавливает никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Более того, он подчеркнул, что в соответствии с Постановлением №75, НБУ банкам запрещено отказывать клиентам в совершении валютно-обменных операций с банкнотами любого года выпуска, если они отвечают по дизайну и элементам защиты.

Купюры с какими дефектами может выдавать банк

Нацбанк уверяет, что все денежные знаки без признаков подделки или существенного повреждения пригодны для каких-либо операций. Нет ограничений по году выпуска и номинала банкнот иностранной валюты. Так, в Украине разрешено выдавать и принимать купюры, имеющие следующие дефекты:

локальные потертости (краски на изображениях) или потерю жесткости бумаги;

пятна в количестве не более трех штук, диаметр каждой – не более 5 мм;

отпечатки печатей/штампов, надписи, среди которых видны в УФ-лучах, общая площадь не должна превышать 200 кв.мм;

надрезы или надрывы до трех штук и до 3 мм каждый;

проколы и отверстия – до четырех штук, диаметр каждого – не более 1 мм.

Таким образом, вместо распространения негативных отзывов важно понимать процессы и правовые нормы, регулирующие деятельность банковской системы, и использовать доступные механизмы для решения любых недоразумений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ПриватБанк будет отправлять карточки своим клиентам еще в 12 стран. К списку добавилась Великобритания. Отправляют карты курьерами Nova Post по любому адресу в "разрешенных" странах.

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