Прибавки для учителей: сколько доплачивают педагогам за престижность труда

Украинские учителя могут рассчитывать на прибавку к зарплате за престижность труда в размере до 30% должностного оклада. Учителям, реализующим концепцию "Новая украинская школа" может быть назначена надбавка от 20 до 30% должностного оклада.

Надбавка за престижность труда определяется постановлением Кабинета Министров Украины от 23 марта 2011 г. № 373. Согласно этому постановлению, денежное вознаграждение устанавливают в предельном размере 30% должностного оклада, но не менее 5%.

Эта надбавка обязательна для педагогических работников учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального, высшего образования и других учреждений независимо от их подчинения. Также важно отметить, что педагогическим работникам инклюзивно-ресурсных центров гарантируется прибавка в размере не менее 25%.

С 1 января 2018 года дополнительную надбавку в размере не менее 20% получают руководители школ, где тестируется государственный стандарт начального образования по концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа" на период до 2029 года. Кроме того, их заместителям, должности которых отнесены к должностям педагогических работников, а также учителям таких школ назначается эта надбавка.

Размер этой надбавки также устанавливается руководителем заведения внутри фонда оплаты труда. По данным сайта поиска работы, средняя заработная плата директоров школ в Украине составляет 22 500 гривен. Если к этому выплатить дополнительно 15% за престижность труда, общая сумма зарплаты повысится до 25 875 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отдаленная работа становится все более популярной в Украине. И не без причины – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 30 тыс. грн.

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