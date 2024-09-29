Повышение зарплаты учителям: увеличат ли выплаты в 2025 году

В проекте бюджета на 2025 год расходы на зарплаты учителям останутся на уровне 2024 года. Общие расходы на образование уменьшатся из-за военных нужд и зависимости от международной помощи.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в интервью СМИ. Сташков отметил, что, несмотря на уменьшение количества учащихся в школах, сумма средств, заложенная в проекте бюджета на 2025 год, остается на том же уровне, что и в 2024 году. Это включает в себя образовательную субвенцию, которая является основным источником финансирования заработных плат педагогов.

Однако следует отметить, что в целом на образовательную сферу запланировано уменьшение расходов по сравнению с 2024 годом. Если в текущем году бюджет на образование составлял около 175 миллиардов гривен, то в 2025 году эта сумма будет на уровне 167 миллиардов. Несмотря на это, большая часть этих средств, а именно 103 миллиарда гривен, будет направлена на выплаты заработной платы работникам образовательной сферы. Это чрезвычайно важный момент, поскольку именно эти затраты определяют стабильность образовательной системы и возможность сохранения кадрового потенциала.

Нынешняя ситуация с государственными финансами в Украине очень сложная. Большая часть государственного бюджета направляется на финансирование военной сферы, что естественно в условиях продолжающегося военного конфликта. Об этом ранее заявлял глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. Он подчеркнул, что медицинская, социальная и образовательные отрасли финансируются преимущественно за счет международной помощи. Такая зависимость от иностранной финансовой поддержки еще больше усложняет возможность увеличения расходов на внутренние нужды, в том числе заработных плат учителям.

Министр образования и науки Оксен Лесной высказался о возможности повышения заработной платы педагогам по окончании войны. По его мнению, пока изменения в размере выплат для учителей не следует ожидать. В то же время министр сообщил, что МОН уже разработал концепцию повышения зарплат, которая включена в заключительные положения Закона Украины "Об образовании". Однако на данный момент государственный бюджет не разрешает реализовать эти изменения.

Лесной также отметил важность достойного уровня заработной платы для учителей, в частности для привлечения молодежи к преподавательской деятельности в школах и профессионально-технических заведениях. Он подчеркнул, что повышение зарплат является необходимым стимулом для саморазвития и профессионального роста педагогов, но нынешние экономические условия не позволяют ввести эти меры.

Украинская система образования сейчас переживает непростые времена. Одной из самых больших проблем является привлечение молодых специалистов в сферу образования. Из-за низких заработных плат, нестабильности в финансировании и значительных вызовов в преподавательской деятельности многие молодые люди не видят будущего в этой профессии. Это особенно заметно в сфере общего среднего и профессионально-технического образования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине учителя в среднем зарабатывают около 12 тыс. грн. При том, чтобы значительно повысить зарплату, необходимо иметь примерно 50-60 млрд дополнительных средств в бюджете.

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