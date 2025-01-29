В Украине резко сокращается количество пенсионеров: сколько их осталось и что происходит

В Украине за год, с января 2024-го по январь 2025-го , количество пенсионеров сократилось с 10 млн 516 тыс. до 10 млн 343 тыс. лиц. При этом до полномасштабной войны, в январе 2022-го, было 10 млн 841 тыс. пенсионеров. Следовательно, за год количество пенсионеров сократилось на 170 тыс. человек, а за последние три года – на 325 тыс.

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Об этом говорится в статистике ПФУ, имеющейся в распоряжении OBOZ.UA. При этом количество работающих пенсионеров на сегодня составляет 2 млн 793 тыс. грн, а год назад – было 2 млн. 748 тыс. грн. лиц. То есть несмотря на то, что общее количество пенсионеров сокращается, количество работающих пенсионеров растет.

Рост требований по стажу приводит к сокращению количества пенсионеров

В Украине с 2017 года ежегодно требования по стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году нужно иметь не менее 32 лет стажа. В 2028-м – уже 35 лет. Это требование для ухода на пенсию в 60 лет, и те, кто ее не выполнят, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Следовательно, чтобы получить пенсию в 60, нужно непрерывно работать не менее 25 лет. При этом важно не просто работать, но и платить взносы по своей зарплате.

Кроме того, в Украине происходит всеобщая депопуляция. Самыми быстрыми темпами сокращается количество новорожденных, однако из-за роста уровня смертности, сокращения продолжительности жизни также происходит и сокращение количества пенсионеров.

Украинское население стареет, соотношение работников к пенсионерам уже достигло критической отметки друг к другу. В Украине едва ли не самая тяжелая экономическая ситуация в Европе из-за полномасштабной войны и при этом самый маленький пенсионный возраст. Ни одна европейская страна, включая состоятельную Германию и Францию, не может себе позволить обеспечить выплату пенсий с 60 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, указ президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине. Контракты, заключенные администрацией Джо Байдена на изготовление оружия нашей стране, остаются в силе.

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