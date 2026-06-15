Почти 3 млн грн: кто из украинских судей и депутатов получает самые высокие пенсии

Рекордную пенсию среди украинских чиновников за 2025 год задекларировал судья Верховного Суда Украины в отставке Виктор Школяров — почти 3 млн грн в год или около 250 тыс. грн ежемесячно. В то же время средняя пенсия в Украине составляет всего 7 236 грн в месяц, что демонстрирует огромный разрыв между выплатами отдельных судей и депутатов и доходами большинства пенсионеров.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Согласно данным Единого реестра деклараций, пенсии в своих отчетах за прошлый год указали 913 действующих депутатов и судей.

Отмечается, что это около 14% от общего количества должностных лиц, подавших декларации. Наибольшие выплаты традиционно зафиксированы среди представителей судебной системы.

Самую большую пенсию среди всех декларантов получил судья Верховного Суда Украины в отставке Виктор Школяров. За 2025 год он задекларировал почти 3 миллиона гривен пенсионных выплат. В среднем это составляет около 250 тысяч гривен ежемесячно.

Такой уровень пенсионного обеспечения стал рекордным среди всех действующих судей и народных депутатов, подавших декларации по итогам года. Ежемесячная выплата Виктора Школярова более чем в 34 раза превышает среднюю пенсию рядового украинца.

Второе место среди судей заняла судья Верховного Суда Украины в отставке Татьяна Жайворонок. Ее годовая пенсия составила 2,85 миллиона гривен, или более 237 тысяч гривен в месяц. Третьим в рейтинге стал Степан Домусчи – бывший судья Пятого апелляционного административного суда. Его пенсионные выплаты превысили 2,7 миллиона гривен в год, что составляет более 226 тысяч гривен ежемесячно.

В пятерку судей с самыми большими пенсиями также вошли Андрей Григоров и Сергей Головатый, которые получали более 200 тысяч гривен в месяц. Среди парламентариев лидером по размеру пенсионных выплат стал народный депутат Василий Нимченко, который ранее работал судьей Конституционного Суда Украины. За год он получил 2,3 миллиона гривен пенсии, что составляет более 192 тысяч гривен ежемесячно.

На втором месте оказался депутат и адвокат Михаил Новиков. Его годовая пенсия составила 1,46 миллиона гривен, или почти 122 тысячи гривен в месяц. Третье место занял Андрей Кожемякин – многолетний народный депутат и генерал-лейтенант. Его пенсионные выплаты за год достигли 973 тысяч гривен, что соответствует более 81 тысячи гривен в месяц.

В первую пятерку также вошли Игорь Герасименко и Михаил Цимбалюк с пенсиями от 30 до 48 тысяч гривен в месяц. Интересно, что, несмотря на значительную разницу между максимальными выплатами депутатов и судей, медианный размер пенсий в этих категориях практически не отличается.

Среди депутатов медианная пенсия составляет 229,6 тысячи гривен в год, а среди судей — 227,1 тысячи гривен. Это означает, что у половины получателей пенсии выше этих показателей, а у половины — ниже.

Эксперты объясняют высокие выплаты прежде всего особенностями законодательства, которое долгое время предусматривало специальные условия пенсионного обеспечения для отдельных категорий должностных лиц. Кроме того, часть нынешних депутатов получила право на специальные пенсии еще до проведения пенсионных реформ или сохранила их благодаря судебным решениям.

Для сравнения, средняя пенсия в Украине сегодня составляет 7 236 гривен в месяц или примерно 85 тысяч гривен в год. Таким образом, пенсия рекордсмена среди судей превышает среднюю украинскую пенсию почти в 35 раз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют полностью изменить пенсионную систему, введя двухкомпонентную модель – — базовую государственную и страховую — в зависимости от стажа и взносов. Также власти хотят сократить разрыв между самыми маленькими и самыми большими пенсиями и постепенно отказаться от специальных пенсионных привилегий.

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