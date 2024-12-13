Племянник подарил Татьяне Крупе из Хмельницкой МСЭК магазин, который она продала за 18 миллионов – материалы суда

Глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа в 2017 году получила в дар от своего же племянника магазин, стоимостью более 200 тыс. грн. А через 5 лет, уже во время полномасштабной войны, она продала этот магазин – однако в 90 раз дороже – за 18 млн грн.

Видео дня

Об этом свидетельствуют судебные материалы. Согласно им:

На основании договора от 26.01.2017 племянник подарил Крупе магазин общей площадью 103,3 кв. м, который стороны оценили в 204 739 грн.

Крупа 05.07.2022 продала этот объект недвижимости за 18 000 000 грн. Что было эквивалентно 615 280 долларов.

Ранее же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил арест Крупе, подозреваемой в незаконном обогащении. Новый срок установлен до 26 января 2025 года. Кроме того, ей уменьшили залог.

Как рассказал журналист Олег Новиков:

Залог уменьшен на 20 млн грн – с 300 до 280 млн грн.

Она и дальше будет находиться в СИЗО.

"Защита указывала, что сумма большая. Также сказали, что сын Крупы добровольно внес на счет ВАКС 3 млн грн залога из собственных средств", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщил Новиков, ВАКС продлил время расследования дела Крупы. Новый срок окончания расследования установлен на 5 апреля 2025 года.

Скандал вокруг Татьяны Крупы: в чем обвиняют главу Хмельницкой МСЭК

4 октября 2024 года Татьяна Крупа и ее сын Александр, находившийся на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, были уличены в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашли наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года Татьяна Крупа приобрела активы стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в телефоне Крупы была обнаружена переписка с лицами, связанными с работниками ГБР. А кроме того, прокуратуры области и таможни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!