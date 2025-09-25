Пенсионный фонд блокирует украинцам выход на пенсию: кто под угрозой и помогут ли суды

В Украине досрочный выход на пенсию (то есть до 60 лет) – это не просто право, но и потребность для значительной части граждан, которые длительное время работают в тяжелых или вредных условиях. Однако на практике выйти на пенсию раньше "положенного" часто практически невозможно – ведь Пенсионный фонд (ПФУ) отказывает таким людям в, в частности, подтверждении стажа работы.

Как рассказали OBOZ.UA в юридической компании "Мережа права", чаще всего такая ситуация возникает, когда речь идет о льготном или специальном стаже. В таких случаях, отмечается, в ПФУ часто ссылаются на отсутствие дополнительных справок или формальных документов. Причем даже тогда, когда в трудовой книжке четко указана должность, предприятие и характер работы.

Впрочем, отказ ПФУ не означает, что досрочная пенсия невозможна. Ведь, как свидетельствует судебная практика, в таких случаях суды нередко становятся на сторону именно граждан.

OBOZ.UA разбирался, кто имеет право на досрочный выход на пенсию и с какими проблемами сталкиваются украинцы при этом. А также разбирал дела, в которых украинцы доказывали свое право выйти на пенсию до 60 лет.

Кто может выйти на пенсию до 60 лет

В целом же, рассказали в ПФУ, общая пенсия по возрасту назначается по достижении 60 лет и наличии необходимого страхового стажа. Однако для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, действуют особые правила. Так, досрочный выход на пенсию возможен при условиях:

Минимум 12,5 лет стажа на работе по Списку 2 (с вредными и тяжелыми условиями труда).

Общего страхового стажа не менее 30 лет.

К перечню таких профессий и должностей, которые входят в Список № 2, относятся:

Машинисты.

Горняки.

Асфальтобетонщики.

Каменщики.

Электромонтажники.

Монтеры путей.

Бурильщики.

Подрывники и другие.

Подтверждение же права на льготную пенсию осуществляется через записи в трудовой книжке и уточняющие справки от предприятий, учреждений или их правопреемников. Сама же уточняющая справка должна содержать:

Периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж.

Название профессии или должности.

Характер выполняемой работы.

Ссылки на соответствующие списки или их номера.

Первичные документы, на основании которых выдана справка.

Кроме того, досрочно выйти на пенсию могут и другие украинцы. В частности:

Лица с гипофизарным нанизмом (люди маленького роста): мужчины с 45 лет при стаже от 20 лет, женщины с 40 лет и стажем от 15 лет.

Незрячие и инвалиды I группы с детства: мужчины с 50 лет при стаже от 15 лет, женщины с 40 лет при стаже от 10 лет.

Многодетные матери: женщины, воспитавшие пятерых и более детей или детей с инвалидностью/редкими заболеваниями, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже от 15 лет.

Участники боевых действий (УБД): мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет, женщины с 50 лет при стаже от 20 лет.

Члены семей погибших военнослужащих: мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет, женщины с 50 лет при стаже от 20 лет, если не вступали в повторный брак.

Лица, попавшие под сокращение: если работника уволили менее чем за полтора года до пенсионного возраста и работу ему не предложили, он может претендовать на досрочную пенсию.

Основные препятствия для досрочного выхода на пенсию

Тем не менее, отметили юристы, часто ПФУ не хочет "выпускать" украинцев на пенсию досрочно. И фактически отказывает им в этом.

При этом причиной такого решения часто выступает обычная формальность. Так, наибольшие проблемы возникают с подтверждением стажа работы. А кроме того:

Непризнанием работы по Спискам №1 и №2.

Список №1 – это перечень профессий и должностей, по которым Пенсионный фонд Украины устанавливает право на досрочную пенсию.

Список №2 – это перечень профессий и должностей, по которым лица могут выйти на досрочную пенсию за выслугу лет в случае работы в условиях, предусматривающих особые условия труда, но менее вредные или тяжелые, чем те, что в Списке №1.

"Люди годами работали в тяжелых или особо вредных условиях труда, но при обращении в Пенсионный фонд сталкиваются с тем, что этот период им не засчитывают. Или же чиновники требуют документы, которые предприятия уже давно не хранят", – объясняет Андрей Дзись, адвокат ЮК "Мережа права".

Отказом в учете специального стажа для пенсии за выслугу лет.

"Основные барьеры для тех, кто хочет воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию, – это бюрократическое нежелание Пенсионного фонда признавать очевидные факты и формальное толкование закона", – констатировали специалисты.

Суды заставляют ПФУ досрочно отпускать украинцев на пенсию

Вместе с тем, даже отказ ПФУ в досрочном выходе на пенсию не означает невозможности этого. Ведь нередко суды фактически заставляют ПФУ отпускать украинцев на отдых до установленного срока. Например:

Украинцу разрешили выйти на пенсию в 51 год.

В деле клиента ЮК "Мережа права" № 160/26546/24 украинец оспаривал отказ ПФУ в назначении пенсии по возрасту на льготных условиях. Он требовал зачислить в льготный стаж несколько периодов работы по Списку №1. Однако в самом фонде отказывались это делать – ссылаясь на отсутствие соответствующих данных "в индивидуальных сведениях Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования".

Тем не менее, решением Днепропетровского окружного административного суда от 28.11.2024 в льготный стаж работы украинца был зачислен ряд периодов – поскольку ПФУ не доказал зачисление истцу всех периодов работы в льготный стаж по Списку №1.

Украинка получила пенсию в 48 лет.

По решению Днепропетровского окружного административного суда от 26.04.2024 по делу № 160/4722/24 украинке позволили досрочно выйти на пенсию, несмотря на отказ ПФУ из-за "недостижения 50-летнего возраста".

Однако в ходе рассмотрения дела было доказано, что с учетом решения Конституционного Суда №1-р/2020 женщины, которые работали по Списку №1 до 2017 года, имеют право выходить на пенсию уже с 45 лет.

Украинка вышла на пенсию в 52 года.

Полтавский окружной административный суд по делу № 440/14875/24 принял решение от 14.03.2025 о праве клиентки на пенсию за выслугу лет. Пенсионный фонд отказывал, не учитывая стаж после 2017 года, но суд подтвердил: для выхода на пенсию за выслугу достаточно специального стажа от 25 лет.

"Эти примеры показывают, что даже когда Пенсионный фонд неправомерно отказывает в зачислении стажа или назначении пенсии, суды становятся на сторону людей. И обеспечивают реализацию их права на досрочный выход на пенсию", – констатирует адвокат.

Когда стоит докупать стаж

Вместе с тем, отмечают в самом ПФУ, для назначения пенсии украинцы могут докупить стаж. Однако только за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не был трудоустроен или зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем.

Для этого следует обратиться в налоговый орган и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании. При этом:

Необходимый стаж можно купить единоразово. Для этого следует будет уплатить всю сумму единого взноса за необходимый период. Единовременная уплата суммы единого взноса за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженный на коэффициент 2.

"Если договор заключен сроком не менее одного года – взносы уплачиваются постепенно. Ежемесячная сумма единого взноса не может быть меньше минимального размера единого взноса – 1 760 грн", – рассказали в фонде.

Впрочем, отметили в "Сети права", рассматривать докупку стажа как прямой способ досрочного выхода на пенсию все же не стоит. Ведь это инструмент скорее "для финишной прямой – когда не хватает совсем немного времени для назначения пенсии".

"Это исключительный механизм, поэтому советуем его применять только в конкретных случаях. Прежде всего, когда человеку уже исполнилось 60 лет, Пенсионный фонд учел все имеющиеся периоды трудовой деятельности, но все равно не хватает нескольких месяцев или года для назначения пенсии. В такой ситуации можно заключить договор с Пенсионным фондом и доплатить за недостающий период", – объясняет Андрей Дзись.

При этом они признали: если же не хватает значительного количества месяцев и нет оснований для зачисления стажа, то"целесообразнее дождаться выхода на пенсию в 63 или 65 лет – в зависимости от имеющегося страхового стажа".

"Такой подход позволяет избежать больших финансовых затрат. Ведь выкуп большого количества месяцев стажа может стоить сотни тысяч гривен", – констатирует специалист.