Пенсионерам в Украине досчитают 5000 грн: кто гарантированно получит доплату

Украинские пенсионеры могут оформить гарантированные надбавки к пенсии, которые в 2025 году превышают 5000 гривен. Такие доплаты предусмотрены для тех, кто был репрессирован во времена коммунистического режима.

Видео дня

Об этом сообщило издание "На пенсии". Доплаты действуют с 2023 года, согласно законам "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Доплаты предназначены для борцов за независимость Украины в XX веке, которые во время функционирования коммунистического тоталитарного режима были подвергнуты репрессиям в виде заключения или безосновательного отправления в психиатрические учреждения, и со временем были реабилитированы.

При принятии закона в 2023 году размер доплат составлял 4200 гривен ежемесячно. Впрочем, в законе указано, что такие выплаты ежегодно индексируются – следовательно, в 2025 году размер доплат составляет 5055,77 гривны.

Чтобы оформить соответствующую доплату к пенсии, нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Пенсионер должен предоставить соответствующее заявление и документы, подтверждающие статус, который дает право на получение доплат.

Украинцам анонсировали масштабные пенсионные изменения

В Украине планируют ввести базовую, пенсионную выплату для всех, кто достиг 65 лет, независимо от трудового стажа, а также запустить добровольную накопительную пенсионную систему как дополнение к солидарной. Система будет работать так: солидарная пенсия будет зависеть от взносов по ЕСВ (единый социальный взнос), а накопительная – от личных добровольных взносов, инвестированных в надежные финансовые инструменты.

Ключевая идея – распределять пенсионные средства только в пределах реально собранного ЕСВ за текущий год, чтобы избежать хронического дефицита. Одним из центральных нововведений станет базовая государственная выплата всем гражданам, достигшим 65 лет, независимо от их трудового стажа. Это гарантирует минимальный уровень поддержки даже тем, кто по разным причинам не смог накопить достаточно стажа для выхода на пенсию по действующим правилам.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы, которые живут за границей, должны обязательно проходить ежегодную идентификацию, чтобы продолжать получать украинскую пенсию. Если этого не сделать вовремя, выплаты могут быть приостановлены до момента подтверждения личности. Они продолжат храниться на счетах, однако без идентификации не будут поступать на карточку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!