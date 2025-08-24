Пенсии некоторых украинцев приостановлены: что делать, чтобы вернуть выплаты

Украинцы, которые живут за границей, должны обязательно проходить ежегодную идентификацию, чтобы продолжать получать украинскую пенсию. Если этого не сделать вовремя, выплаты могут быть приостановлены до момента подтверждения личности. Они продолжат храниться на счетах, однако без идентификации не будут поступать на карту.

В Украине введен устойчивый порядок выплаты пенсий для тех граждан, которые длительное время не пользуются банковскими счетами или проживают за пределами страны.

С 2025 года вступило в силу постановление Кабинета Министров №299, которое обязывает всех пенсионеров проходить ежегодную физическую идентификацию, чтобы подтвердить свою личность. Этот процесс охватывает как тех, кто выехал за границу, так и внутренне перемещенных лиц и людей, находящихся на временно оккупированных территориях. Банки ежемесячно формируют списки пенсионеров, которые подтвердили или не подтвердили свою личность, и передают эту информацию в Пенсионный фонд Украины.

Если человек не прошел идентификацию до 31 декабря, с нового года его счет блокируется, а пенсионные средства переводятся на хранение в Пенсионный фонд. Дополнительно, постановление №765 от 25 июня 2025 года расширило функции Пенсионного фонда, передав ему назначение и выплату части социальной помощи. Это включает внедрение новых форм заявлений, деклараций и процедур для получателей.

В результате изменился подход к контролю и выплатам, система стала более структурированной, но и более требовательной к получателям. Особое внимание уделено тем, кто не осуществляет операций по картам более года, ведь такие счета попадают в списки для блокировки.

Алгоритм прост, банк передает информацию об отсутствии идентификации, блокирует счет и переводит накопленные средства в Пенсионный фонд. Деньги остаются в фонде до момента, пока получатель лично не подтвердит свою личность – в банке, отделении ПФУ или через онлайн-инструменты, например, Дія ID. После этого выплаты восстанавливаются в полном объеме только за время хранения средств.

Месяцы, в которые человек не прошел идентификацию, могут быть потеряны для выплат, что делает своевременное подтверждение личности критически важным. Риски прежде всего касаются людей, давно находящихся за границей, переселенцев, пенсионеров из отдаленных или оккупированных территорий, а также тех, кто неактивен в банковских операциях.

Государство таким образом контролирует актуальность данных и уменьшает расходы на обслуживание неактивных счетов. Однако для самих пенсионеров это означает, что нужно быть внимательными и проверять свой статус хотя бы раз в год, чтобы избежать блокировки выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут его докупить через налоговый орган, заключив договор и уплатив ЕСВ (единый социальный взнос) – единоразово или постепенно. Важно, что купить стаж возможно только за периоды после 2004 года.

