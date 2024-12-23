Одиозные олигархи Путина продолжают зарабатывать на торговле с Европой – The Insider

Российские олигархи из окружения диктатора Путина продолжают зарабатывать миллиарды на экспорте товаров в западные страны в обход санкций. Это происходит благодаря лазейке, которая позволяет компаниям работать на рынках Европейского союза, если доля акций у попавших под санкции бизнесменов составляет менее 50%.

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Об этом говорится в расследовании The Insider. Если бизнесмен попадает под экономические ограничения Запада, это не означает, что автоматически ограничения вводятся и в отношении его активов.

Из-за этой лазейки одиозные российские олигархи продолжает получать миллиардные доходы из Евросоюза. Речь идет, в частности, про Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Романа Абрамовича.

Если подсанкционных совладельцев компании несколько, то они в сумме должны владеть половиной акций. Поэтому некоторые олигархи для обхода санкционных ограничений просто снижают свою долю в проекте. Так сделал Олег Дерипаска – сократил свою долю в En+ (теперь он владеет 35%), также он владеет почти 57% акций крупного производителя алюминия "Русала".

Только за первую половину 2024 года на долю стран Европы пришлось $1,3 млрд выручки "Русала".

На деньги от Запада Дерипаска содержит свою собственную ЧВК, воюющую в Украине. По данным Forbes его состояние сейчас $2,8 млрд (за время полномасштабной войны оно увеличилось в полтора раза).

Виктор Вексельберг, второй основной акционер "Русала", также избегает санкций и ведет торговлю с ЕС. Олигарх часто и открыто встречается с Путиным, а его компании участвуют в производстве ракет, которыми войска РФ бьет по Украине.

Еще один вариант, который используют россияне, чтобы обходить санкции, –оформить акции на менеджеров компании или родственников. Похожую схему выбрал Алишер Усманов, который сократил свою долю в USM и владеет 49% холдинга.

В USM входит, в частности, "Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания России и СНГ. Она экспортируют свою продукцию в ЕС.

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Скоч, партнер Усманова по "Металлоинвесту" оформил бизнес на отца и дочь. С начала большой войны состояние Усманова возросло до $13,4 млрд, а Скоча до $6,7 млрд.

Олигарх Геннадий Тимченко – младший партнер миллиардера Леонида Михельсона. Ему принадлежат доли в "Новатэке" (23,49%) и "Сибуре" (17%). Сам основной владелец компаний Михельсон не под санкциями ЕС, поэтому и на компании, прибыль из которых извлекает Тимченко, ограничения не распространяются.

А Роману Абрамовичу принадлежит 28,64% акций "Евраза", крупной металлургической и горнодобывающей компании. Предприятие экспортирует продукцию во Францию и в Чехию.

Абрамович также является и миноритарным акционером "Норникеля". Основного владельца компании ЕС не санкционирует, поэтому лидер горно-металлургической промышленности России не только экспортирует свою продукцию, но и владеет на территории Европы производством.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС готовит 16-й пакет санкций против РФ на 24 февраля 2025 года. Главные цели – сектор экономики России, избегающий санкций, и лица, причастные к дезинформации и шпионажу.

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