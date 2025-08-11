Обновление автопарка по-нардепски: кто из народных избранников купил элитные машины и имели ли они на это легальные деньги

Нардепы не жалеют денег на дорогие автомобили, и не только на них. Ведь эти деньги у них есть. За лето сразу трое народных избранников обзавелись новым транспортом, причем один из них "отвалил" за старый мотоцикл более 700 тысяч.

OBOZ.UA выяснил, какой транспорт покупали народные депутаты летом. А также сколько они зарабатывают и какими автомобилями уже владеют.

Нардеп Соколов: любитель машин и владелец катера купил "Тойоту" за 2,66 млн грн

Первым нардепом, который летом обзавелся автомобилем, стал Михаил Соколов из "Батькивщины". По его же сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, 21 июня 2025 года он приобрел право собственности на новую Toyota Land Cruiser Prado. Заплатил нардеп за это авто более 2,66 млн грн.

Куплена машина у ООО "Фирма "Алмаз Мотор ЛТД". Эта компания:

Зарегистрирована в Днепре – городе, откуда родом сам Соколов, и депутатом горсовета которого он был в 2002-2007 годах.

Ранее была фигурантом нескольких скандалов, связанных с госзакупками.

Один из них касается закупки в 2023 году управлением Службы безопасности Украины в Одесской области автомобилей марки Toyota. Тендер проходил в формате открытых торгов с особенностями, что, как объясняли тогда аналитики:

Предусматривало значительно более короткие сроки процедуры.

Давало возможность осуществить закупку без проведения аукциона.

"Фирма "Алмаз Мотор ЛТД" стала единственным участником тендера. И его победителем. За что получила 2 млн 995 тыс. 682 грн. Такой же была и ожидаемая стоимость закупки. А поэтому можно предположить, что "Фирма "Алмаз Мотор ЛТД" подгоняла цены под тендер, или заказчик под единственного участника, или сработало Божье провидение – и заказчик с компанией образовали идеальную пару.

Соколов, как уже отмечалось, заплатил за свою Toyota Land Cruiser Prado более 2,66 млн грн. OBOZ.UA проанализировал цены на такие авто в других компаниях и зафиксировал, что в Киеве его можно приобрести по цене от 2,443 млн. В Днепре – за такую же сумму. И то не у кого-нибудь, а у "Тойота Центр Днепр "Алмаз Мотор", имеющей не только схожее название с компанией, у которой приобрел авто нардеп, но и (по информации с ее сайта) один из салонов которой расположен по адресу г. Днепр, Запорожское шоссе, 51, – там же, где и "Фирма "Алмаз Мотор ЛТД".

Поэтому получается, что нардеп Соколов пусть и немного – чуть более 200 тысяч – но все же переплатил. Или, конечно, ему никто не сказал, что скоро будут скидки.

Но имел ли Соколов деньги на такое авто?

Как оказалось, да. По его декларации, в 2024 году Соколов заработал 2402 млн грн. Эта сумма состоит:

из зарплаты – 725 994 тыс. грн;

дохода от предпринимательской деятельности жены – 300 тыс. грн;

процентов от ПриватБанка – 25 грн;

дивидендов от ООО "Клуб активного отдыха "Орель", в котором Соколов является одним из учредителей и конечным бенефициаром – 1,376 млн грн.

Были еще также 2 подарка в неденежной форме, которые вместе потянули ровно на 1,5 млн грн. А еще куча наличных и денег на банковских счетах на общую сумму 1,24 млн грн.

А если добавить сюда еще 1,312 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества, полученного за несколько дней до приобретения авто, то получается, что у нардепа хватило денег и на дорогое авто, и на жизнь.

Пожить у него, кстати, есть где. За 2024 год нардеп задекларировал сразу 25 объектов недвижимости, среди которых – квартиры, земельные участки, торгово-остановочный комплекс и т.п.

Автомобили, кстати, нардеп регистрировал тоже сразу 3. Это:

Toyota FG cruiser 2007 г. в., на которой ездит жена и которая была куплена в том же 2007 году за 2,525 млн грн.

LAND ROVER DEFENDER 2021 г. в., на которой также ездит супруга. Это авто было куплено также новым – в 2021 году – за 2,448 млн грн.

Toyota HIGHLANDER HYBRID 2022 г. в., на которой ездит сам Соколов и которая была куплена в том же 2022 году всего за 10 тыс. грн. Что может свидетельствовать о многом. Например, об ошибке – потому что сейчас новую такую можно купить минимум за 2,368 млн грн, и вряд ли за 3 года цены выросли так сильно. Или об очень неисправном состоянии авто. Или же об определенной схеме. Что, впрочем, не дает оснований утверждать или намекать на какой-то из этих вариантов.

Что еще регистрировал Соколов, так это мотоцикл HARLEY-DAVIDSON XL 1200C 2007 г. в., который он купил в 2020-м за 280 тыс. грн. А также приобретенные в 2006 году катер с прицепом (2004 и 2006 г. в. соответственно) на общую сумму 90,2 тыс. грн.

Кстати.

Toyota Land Cruiser Prado за более чем 2,66 млн грн стала не единственным транспортом, которым разжился Соколов в 2025 году. Согласно с изменениями в его декларации:

17 февраля он приобрел право собственности на мотоцикл HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE 117 2024 г. в. Заплатил же за него нардеп 1,381 млн грн .

. А в конце апреля нардеп арендовал Toyota Camry 2018 г. в. Сумма аренды не указана, но в том же сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии отмечается, что он заплатил 38,01 тыс. грн за наем транспортного средства. Что, вероятно, и является суммой, за которую нардеп арендовал Toyota Camry.

Арендовал же Соколов машину у "ФОП" Тимошенко Дмитрий Викторович. В системе YouControl есть несколько "ФОП" с таким названием. И один из них, зарегистрированный в Киеве, действительно владеет Toyota Camry 2018 г. в. А одним из видов деятельности его действительно является предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств.

А еще, по данным этой системы, один из Д. В. Тимошенко на выборах в Верховную Раду 2019 года был официальным наблюдателем от "Батькивщины", членом фракции которой является Соколов, в 198-м округе в Черкасской области.

Нардеп Пипа: "старый" Volkswagen почти за миллион

Народный депутат Наталья Пипа от "Голоса" 16 июля приобрела право собственности на VOLKSWAGEN E-GOLF 2020 г. в. Стоило ей это 813 тыс. грн. Купила нардеп авто у львовского (откуда родом и сама народная избранница) ООО "Авто Трейдер", информации о котором в свободном доступе практически нет.

И не сказать бы, что Пипа переплатила за свое авто – хотя отчасти и не без этого. Ведь по данным профильного портала, VOLKSWAGEN E-GOLF 2020 г. в. хоть и можно купить приблизительно за 500 тыс. грн (то есть сразу более чем на 300 тыс. грн дешевле), такое же авто можно приобрести и за 830 тыс. грн (на 17 тыс. грн дороже, что, с одной стороны, вроде и "только", а с другой, все же почти целая месячная зарплата в Сумах).

А покупать есть за что.

Так, по декларации нардепа, в 2024 году доходы ее семьи составили более 7,5 млн грн. Всех источников дохода указано сразу 19, и из них выделяются:

701,958 тыс. грн зарплаты как нардепа;

2,296 млн грн дохода от предпринимательской деятельности мужа, который фигурировал в скандале об отсрочке от мобилизации;

1045 млн грн гонораров, полученных мужем;

2397 млн грн, которые Пипа получила за отчуждение недвижимого имущества;

950 тыс. грн, которые она также получила за отчуждение недвижимости.

При этом Пипа с мужем держат немало денег на банковских счетах и в наличке. Хотя и без космических сумм.

А еще у них есть 2 квартиры, дом почти на 150 "квадратов" неуказанной стоимости, 2 земельных участка и 2 авто. Это:

Купленная в 2021 году SKODA OCTAVIA 2021 г. в. за 808,5 тыс. грн.

Это авто принадлежит мужу нардепа, но ездит на нем сама Пипа.

Приобретенный в 2023 году FORD FIESTA 2015 г. в. за 295 тыс. грн.

Эта машина принадлежит Пипе, но ездит на ней ее муж. Ведь куда же нардепу на старом "Форде" кататься.

Нардеп Соломчук порадовал себя мотоциклом

А вот нардеп из "Слуги народа" Дмитрий Соломчук 12 июля стал владельцем мотоцикла INDIAN VINTAGE CHIEF 2014 г. в. Купил он его за 718 272 тыс. грн у частного лица Велиева Тимура Закировича.

В системе YouСontrol людей с таким именем нет, поэтому, вероятно (хотя и не точно), купил у знакомого или по объявлению.

Кстати, по данным профильного портала, такой мотоцикл в последнее время продавали приблизительно за 750 тыс. грн и более чем за 830 тыс. грн. Поэтому, получается, Соломчук еще и сэкономил.

Хотя деньги на покупку мотоцикла у него были. Так, по декларации нардепа, в 2024 году его семья получила более 2 млн грн дохода. Выделяются, в частности:

704,777 тыс. грн зарплаты самого нардепа.

То есть даже годовой зарплаты народного депутата не хватит, чтобы купить подержанный мотоцикл.

825,295 тыс. грн дохода жены от предпринимательской деятельности.

А вот этих денег хватит. Получается, целый год работы пошел на мотоцикл.

270 тыс. грн, которые Соломчук получил от отчуждения недвижимого имущества.

Впрочем, у нардепа и его супруги имеется немало денежных активов. В частности, наличных денег. Так, только сам Соломчук держит:

4 млн грн

260 тыс. долларов

180 тыс. евро.

А еще есть наличные у жены и деньги на банковских счетах. И задолженность по договору купли-продажи корпоративных прав почти на 20 млн грн.

Кроме того, Соломчуки владеют кучей недвижимости (квартиры, дома, мастерская, земельные участки и т.д.). И тремя автомобилями.

Правда, стоимость – 1 975 млн грн – указана только одного из них. Это TOYOTA HILUX 2023 г. в., право на которую Соломчук приобрел 1 января 2024 года. Записан автомобиль как служебный, а принадлежит благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Жнива перемоги", где Соломчук является председателем наблюдательного совета.

По данным YouСontrol, эта благотворительная организация действительно имеет такое авто. Правда, здесь оно указано как грузовой пикап, тогда как Соломчук обозначил его как легковушку.

А вот стоимость купленной в 2016 году TOYOTA FJ CRUISER 2007 г. в., которая записана на жену Соломчука, не обнародована. Как и то, во сколько нардепу обходится MERCEDES-BENZ GLS 350 2019 г. в., который он начал арендовать в том же 2019 году у компании "Фирма "Агро-Центр". Конечным ее бенефициаром является жена нардепа.

OBOZ.UA продолжит отслеживать, какие авто покупают нардепы, и рассказывать, имеют ли они на них легальные деньги.