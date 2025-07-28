Некоторые украинцы не получат пенсии в августе: какие причины и что нужно знать

Пенсионерам со статусом ВПЛ (внутренне перемещенные лица), которые не проходили идентификацию с 2014 до 2022 года, временно приостановлены выплаты с августа 2025-го – у них есть полгода, чтобы подтвердить личность. Иначе средства с "неактивных" счетов (около 10 млрд грн в целом) будут переданы в Пенсионный фонд, но их можно будет вернуть по соответствующей процедуре.

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Об этом говорится в постановлении КМУ №299 от 11.02.2025 года и в Законе о Государственном бюджете Украины на 2025 год, которые регламентируют порядок идентификации ВПЛ и условия приостановления пенсионных выплат. В августе 2025 года часть украинских пенсионеров, имеющих статус ВПЛ, временно осталась без пенсионных выплат .

Речь идет о тех гражданах, которые получили этот статус в период с 2014 года до 24 февраля 2022 года и преимущественно проживали на территории тогдашних ОРДЛО. Бывший министр социальной политики Андрей Рева отметил, что на счетах этой категории пенсионеров по состоянию на конец 2023 года накопилось около 10 миллиардов гривен.

Однако в течение длительного времени по этим счетам не зафиксировано ни одной транзакции – средства не снимались и не использовались, а сами пенсионеры не проходили обязательную физическую идентификацию. Речь идет исключительно о пенсионерах, которые:

получили статус ВПЛ до начала полномасштабного вторжения (до 24.02.2022);

(до 24.02.2022); не совершали никаких действий с собственным пенсионным счетом более года;

не прошли физическую идентификацию, которую предусматривает законодательство для контроля выплат.

Это не касается тех, кто стал переселенцем после февраля 2022 года, в связи с оккупацией или боевыми действиями. То есть все, кто был вынужден покинуть дома после развертывания полномасштабной агрессии, продолжают получать выплаты в обычном режиме.

Согласно решению Верховной Рады при принятии госбюджета на 2025 год, предусмотрено полгода для физической идентификации пенсионеров с "зависшими" счетами. Если этого не произойдет – средства со счетов в Ощадбанке будут переведены в Пенсионный фонд.

Впрочем, эти средства не исчезают. Если впоследствии лицо сможет подтвердить, что оно живо, или в случае смерти обратятся родственники, они имеют право претендовать на возврат соответствующих сумм. Это регламентируется нормами законодательства о пенсионном обеспечении и правилами верификации лица, предусмотренными Пенсионным фондом.

Если вы или ваши родные подпадаете под описанную категорию, необходимо срочно пройти идентификацию в уполномоченном банке – чаще всего это Ощадбанк. Для этого стоит обратиться в отделение с паспортом и документом, подтверждающим право на пенсию. Процедура простая, но промедление может привести к временному приостановлению выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, часть пенсионеров должна пройти идентификацию, чтобы продолжать получать выплаты. Пройти такую проверку должны те, кто проживает на оккупированной территории или временно находится за пределами Украины.

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